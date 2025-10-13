Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da guarda desta segunda (13 de outubro): 5 signos precisam agir com urgência, ou vão perder aquilo que desejam

Dia inspira coragem para encarar e conquistar o que parecia distante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 00:30

Signos terão uma limpeza na vida
Signos terão uma limpeza na vida Crédito: Reprodução | Freepik

O anjo que rege esta segunda-feira (13) desperta a força interior necessária para sair da estagnação e agir. O dia carrega uma energia de impulso, ideal para quem precisa tomar decisões, resgatar sonhos e se aproximar do que realmente deseja. O universo está abrindo caminhos, mas é preciso dar o primeiro passo com fé e coragem, para não deixar escapar aquilo que você mais deseja.

Leia mais

Imagem - Semana de tensões e surpresas amorosas: descubra o que cada signo deve esperar de 13 a 19 de outubro

Semana de tensões e surpresas amorosas: descubra o que cada signo deve esperar de 13 a 19 de outubro

Imagem - Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Imagem - Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

Áries

O anjo de Áries fala de ação e determinação no trabalho. O momento pede atitude para defender suas ideias e mostrar o seu valor. Há oportunidades se aproximando, mas elas exigem iniciativa e ousadia. Evite deixar que o medo de errar paralise seus planos. O sucesso está na disposição em tentar e aprender com o processo.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

O anjo de Touro toca o coração e fala de amor verdadeiro. É hora de encarar o que sente, abrir o diálogo e deixar a emoção fluir. Se existe alguém especial, o dia favorece aproximações sinceras e recomeços. A energia celestial pede que você não fuja da vulnerabilidade: é ela que abrirá o caminho para o amor que você merece viver.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

Para Leão, o anjo do dia acende o desejo de realizar sonhos que pareciam distantes. A coragem é o motor que vai tirar planos do papel e reacender esperanças antigas. O momento é propício para acreditar de novo no seu poder criativo e colocar energia no que te faz vibrar. O universo recompensa quem segue com o coração desperto e a mente confiante.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Escorpião

O anjo de Escorpião traz luz sobre sentimentos escondidos e verdades não ditas. No amor, é o momento de curar mágoas e se permitir recomeçar sem medo. Uma conversa franca pode transformar a relação ou encerrar um ciclo com maturidade. O importante é agir com autenticidade e abrir espaço para o novo.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

Para Capricórnio, o anjo da guarda traz clareza e estratégia. O dia favorece atitudes firmes no trabalho e decisões que exigem responsabilidade. Você pode alcançar conquistas sólidas se agir com foco e disciplina. Há uma energia de reconhecimento no ar, mas ela só se concretiza quando você deixa claro o que quer e mostra disposição para ir além.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido
Imagem - Especialistas explicam o que está por trás do “OK” e do emoji de polegar nas conversas

Especialistas explicam o que está por trás do “OK” e do emoji de polegar nas conversas

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais