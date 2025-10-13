ASTROLOGIA

Anjo da guarda desta segunda (13 de outubro): 5 signos precisam agir com urgência, ou vão perder aquilo que desejam

Dia inspira coragem para encarar e conquistar o que parecia distante

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 00:30

Signos terão uma limpeza na vida Crédito: Reprodução | Freepik

O anjo que rege esta segunda-feira (13) desperta a força interior necessária para sair da estagnação e agir. O dia carrega uma energia de impulso, ideal para quem precisa tomar decisões, resgatar sonhos e se aproximar do que realmente deseja. O universo está abrindo caminhos, mas é preciso dar o primeiro passo com fé e coragem, para não deixar escapar aquilo que você mais deseja.



Áries

O anjo de Áries fala de ação e determinação no trabalho. O momento pede atitude para defender suas ideias e mostrar o seu valor. Há oportunidades se aproximando, mas elas exigem iniciativa e ousadia. Evite deixar que o medo de errar paralise seus planos. O sucesso está na disposição em tentar e aprender com o processo.

Touro

O anjo de Touro toca o coração e fala de amor verdadeiro. É hora de encarar o que sente, abrir o diálogo e deixar a emoção fluir. Se existe alguém especial, o dia favorece aproximações sinceras e recomeços. A energia celestial pede que você não fuja da vulnerabilidade: é ela que abrirá o caminho para o amor que você merece viver.

Leão

Para Leão, o anjo do dia acende o desejo de realizar sonhos que pareciam distantes. A coragem é o motor que vai tirar planos do papel e reacender esperanças antigas. O momento é propício para acreditar de novo no seu poder criativo e colocar energia no que te faz vibrar. O universo recompensa quem segue com o coração desperto e a mente confiante.

Escorpião

O anjo de Escorpião traz luz sobre sentimentos escondidos e verdades não ditas. No amor, é o momento de curar mágoas e se permitir recomeçar sem medo. Uma conversa franca pode transformar a relação ou encerrar um ciclo com maturidade. O importante é agir com autenticidade e abrir espaço para o novo.

Capricórnio

Para Capricórnio, o anjo da guarda traz clareza e estratégia. O dia favorece atitudes firmes no trabalho e decisões que exigem responsabilidade. Você pode alcançar conquistas sólidas se agir com foco e disciplina. Há uma energia de reconhecimento no ar, mas ela só se concretiza quando você deixa claro o que quer e mostra disposição para ir além.