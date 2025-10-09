Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

Veja o passo a passo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:00

Vela vermelha
Vela vermelha Crédito: Reprodução

Ritual simples, mas cheio de simbolismo, a simpatia da vela vermelha é conhecida por atrair vibrações de paixão e coragem. Ideal para quem busca reaproximar-se de um amor distante ou despertar o interesse de alguém especial, ela também ajuda a fortalecer a autoconfiança e abrir caminhos afetivos.

Paixão

Amor romântico por Pexels
Ser desejado não é um direito, é possibilidade por Reprodução
Casal apaixonado por FreePik
Demonstrações de amor podem ser variadas por Shutterstock
+18 por Shutterstock
+18 por Shutterstock
+18 por Shutterstock
1 de 7
Amor romântico por Pexels

Para realizar, você vai precisar de uma vela vermelha, um pires, um pequeno papel vermelho, um lápis, uma colher de mel, uma pitada de canela em pó e uma fita vermelha ou rosa.

O primeiro passo é escrever o nome da pessoa desejada (ou o tipo de amor que quer atrair) no papel e colocá-lo sobre o pires. Em seguida, despeje o mel por cima e salpique a canela, mentalizando a relação com carinho e positividade. Depois, acenda a vela ao lado do pires e diga: “O poder do fogo tudo encanta e transforma. Que o amor sincero e verdadeiro se aproxime de mim, com doçura e desejo.”

Leia mais

Imagem - Hora de agir e desapegar do passado: veja a carta, recado e dica dos 12 signos no tarot desta quinta (9)

Hora de agir e desapegar do passado: veja a carta, recado e dica dos 12 signos no tarot desta quinta (9)

Imagem - O Sol brilha no tarot desta quinta (9): dia perfeito para tomar decisões e enxergar tudo com mais clareza

O Sol brilha no tarot desta quinta (9): dia perfeito para tomar decisões e enxergar tudo com mais clareza

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (9) traz recado para 6 signos; é hora de ter amor-próprio e virar o jogo

Anjo da Guarda desta quinta (9) traz recado para 6 signos; é hora de ter amor-próprio e virar o jogo

A chama deve permanecer acesa por alguns minutos enquanto você visualiza o que quer viver. Quando sentir que a energia está firme, apague com cuidado — sem assoprar — e guarde o papel por sete dias em um local especial, como uma gaveta ou carteira.

Para potencializar o efeito, o ritual pode ser repetido em uma sexta-feira à noite, período em que as energias do amor são mais intensas.

Mais do que um feitiço, a simpatia da vela vermelha é um convite para reacender a própria fé no amor. Quando feita com leveza e intenção sincera, ela ajuda a fortalecer o magnetismo pessoal e a abrir espaço para conexões mais verdadeiras.

Tags:

Amor Paixão

Mais recentes

Imagem - Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo
Imagem - Cantor afirma que sua casa é assombrada por fantasmas: 'É mais sinistro do que eu pensava'

Cantor afirma que sua casa é assombrada por fantasmas: 'É mais sinistro do que eu pensava'
Imagem - Cenas ocultas revelam novos suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja quem

Cenas ocultas revelam novos suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja quem

MAIS LIDAS

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
01

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
02

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'
04

Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'