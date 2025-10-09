Acesse sua conta
RedeMix anuncia data de inauguração da nova unidade no Salvador Shopping

Estabelecimento vai ocupar o espaço do antigo Bompreço

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:32

RedeMix Itapuã
RedeMix Itapuã Crédito: Reprodução/Google Street Views

A nova loja da RedeMix, que ficará no Salvador Shopping, vai inaugurar em 18 de novembro. A unidade funcionará no espaço antes ocupado pelo Bompreço, marcando a estreia da rede em um shopping center, e deve gerar 120 novos empregos diretos e outros 40 indiretos.

Além das seções tradicionais e dos produtos de importação direta, a nova unidade vai contar com um café exclusivo, pensado para quem busca uma pausa rápida durante as compras ou no intervalo do trabalho. A loja oferecerá ainda o Clube de Benefícios MeuRedemix, que oferece descontos exclusivos e uma série de novidades.

“O nosso programa de benefícios completa um ano, consolidado como uma ferramenta que fortalece a relação com o cliente. Ele permite conhecer melhor os hábitos de consumo e oferecer uma comunicação mais assertiva, com ofertas exclusivas, vantagens e muitas novidades ao longo da jornada de compra", afirma Lucas Andrade, sócio-diretor da rede.

O investimento total na nova unidade é de R$ 10 milhões, e a expectativa da RedeMix é que o novo supermercado contribua para um crescimento de 5% no faturamento da rede.

A RedeMix possui unidades no Imbuí, Pituba, Itaigara, Alphaville, Itapuã, Vila Laura, Horto Florestal, Ondina, Chame Chame, Corredor da Vitória, Stella Maris, Vilas do Atlântico, Simões Filho, Lauro de Freitas, Iapi, Paripe, Sete Portas e Rio Vermelho.

