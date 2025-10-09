SUPERMERCADO

RedeMix anuncia data de inauguração da nova unidade no Salvador Shopping

Estabelecimento vai ocupar o espaço do antigo Bompreço

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:32

RedeMix Itapuã Crédito: Reprodução/Google Street Views

A nova loja da RedeMix, que ficará no Salvador Shopping, vai inaugurar em 18 de novembro. A unidade funcionará no espaço antes ocupado pelo Bompreço, marcando a estreia da rede em um shopping center, e deve gerar 120 novos empregos diretos e outros 40 indiretos.

Além das seções tradicionais e dos produtos de importação direta, a nova unidade vai contar com um café exclusivo, pensado para quem busca uma pausa rápida durante as compras ou no intervalo do trabalho. A loja oferecerá ainda o Clube de Benefícios MeuRedemix, que oferece descontos exclusivos e uma série de novidades.

“O nosso programa de benefícios completa um ano, consolidado como uma ferramenta que fortalece a relação com o cliente. Ele permite conhecer melhor os hábitos de consumo e oferecer uma comunicação mais assertiva, com ofertas exclusivas, vantagens e muitas novidades ao longo da jornada de compra", afirma Lucas Andrade, sócio-diretor da rede.

O investimento total na nova unidade é de R$ 10 milhões, e a expectativa da RedeMix é que o novo supermercado contribua para um crescimento de 5% no faturamento da rede.