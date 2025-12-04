Chef baiano representará o Brasil na final de competição mundial de gastronomia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 22:01
Em março de 2026, a Bahia terá um representante na grande final do Cook for Change, competição mundial de gastronomia sustentável. O chef Ricardo Fontana levará seus talentos culinários para a etapa do campeonato em Londres.
Ricardo é natural de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, e radicado em Minas Gerais há mais de 20 anos; por isso, carrega as duas culturas como alicerce da sua formação culinária. A paixão pela gastronomia foi herança da mãe e da avó. Hoje, ele acumula quase duas décadas dedicadas à alta gastronomia.
Veja pratos do chef baiano Ricardo Fontana
Na cozinha, Fontana assumiu o compromisso de fazer escolhas conscientes diariamente, aproveitando totalmente os ingredientes e diminuindo o impacto ambiental. Para ele, cozinhar com propósito transforma não só pratos, mas também comportamentos. “Tenho filhos. Então é minha obrigação tentar deixar um planeta um pouco melhor do que eu encontrei para eles”, afirma.
A vaga na final da disputa foi conquistada na semifinal regional, realizada em Chicago, nos Estados Unidos. O desafio da vez era criar pratos com baixo impacto ambiental, aproveitamento integral dos ingredientes e técnicas culinárias sustentáveis. Fontana apresentou uma receita autoral inspirada na Terra Preta da Amazônia, construída com sementes, cascas, talos e outros elementos que normalmente seriam descartados, e saiu consagrado.
“Estou muito feliz de poder levar um pouco do Brasil para esse palco global. Sempre cozinhei buscando aproveitar tudo o que a natureza oferece, de forma nutritiva e consciente. Minha inspiração para esse prato veio do solo amazônico e da potência cultural da região”, destacou o chef, que atualmente trabalha na rede Sodexo Brasil.