Chef baiano representará o Brasil na final de competição mundial de gastronomia

Etapa do Cook for Change será realizada em março de 2026

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 22:01

Chef Ricardo Fontana
Chef Ricardo Fontana Crédito: Divulgação

Em março de 2026, a Bahia terá um representante na grande final do Cook for Change, competição mundial de gastronomia sustentável. O chef Ricardo Fontana levará seus talentos culinários para a etapa do campeonato em Londres.

Ricardo é natural de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, e radicado em Minas Gerais há mais de 20 anos; por isso, carrega as duas culturas como alicerce da sua formação culinária. A paixão pela gastronomia foi herança da mãe e da avó. Hoje, ele acumula quase duas décadas dedicadas à alta gastronomia.

Veja pratos do chef baiano Ricardo Fontana

Pudim de queijo canastra, soverte de goiaba e farofa de castanha de caju por Reprodução/ Redes sociais
Bombom de tilápia, vegetais sauté e ar de limão Taiti por Reprodução/ Redes sociais
Suflê de limão siciliano e ostra por Reprodução/ Redes sociais
Badejo com escamas de abobrinha, tomate, alho poró, alho, cebola roxa e molho holandês por Reprodução/ Redes sociais
Salmão, sunomono, crocante da pele do salmão, redução de soyu e soverte se wasabi por Reprodução/ Redes sociais
Palmito pupunha, cebola, cenoura, brócolis, azeitona portuguesa por Reprodução/ Redes sociais
Magret de pato, purê de cenoura, farofa de cenoura, gel de cenoura e molho gastric por Reprodução/ Redes sociais
Carpaccio de língua, redução de malbec, torradas e maionese de bacon por Reprodução/ Redes sociais
Abacaxi confitado, coalhada de coco, soverte de coco e crocante de brioche por Reprodução/ Redes sociais
Chef Ricardo Fontana por Divulgação
1 de 10
Pudim de queijo canastra, soverte de goiaba e farofa de castanha de caju por Reprodução/ Redes sociais

Na cozinha, Fontana assumiu o compromisso de fazer escolhas conscientes diariamente, aproveitando totalmente os ingredientes e diminuindo o impacto ambiental. Para ele, cozinhar com propósito transforma não só pratos, mas também comportamentos. “Tenho filhos. Então é minha obrigação tentar deixar um planeta um pouco melhor do que eu encontrei para eles”, afirma.

A vaga na final da disputa foi conquistada na semifinal regional, realizada em Chicago, nos Estados Unidos. O desafio da vez era criar pratos com baixo impacto ambiental, aproveitamento integral dos ingredientes e técnicas culinárias sustentáveis. Fontana apresentou uma receita autoral inspirada na Terra Preta da Amazônia, construída com sementes, cascas, talos e outros elementos que normalmente seriam descartados, e saiu consagrado.

“Estou muito feliz de poder levar um pouco do Brasil para esse palco global. Sempre cozinhei buscando aproveitar tudo o que a natureza oferece, de forma nutritiva e consciente. Minha inspiração para esse prato veio do solo amazônico e da potência cultural da região”, destacou o chef, que atualmente trabalha na rede Sodexo Brasil.

