Loja que reúne produtos vintages e retrôs vai ser lançada em Salvador; conheça

Criada pelo jornalista Roberto Midlej, a Rebobine participa do Bazá Rozê neste sábado (6) e domingo (7), no MAB

Monique Lobo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 21:26

A loja Rebobine foi criada pelo jornalista Roberto Midlej Crédito: Felipe Midlej/Divulgação

A partir deste final de semana vai ser possível fazer uma viagem no tempo através de objetos que fizeram parte da infância de muita gente. Quem for ao Bazá Rozê, que acontece neste sábado (6) e domingo (7), no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, em Salvador, vai conferir uma seleção de produtos como máquinas de escrever, walkman, fitas k7, vinis e jogos de tabuleiro.

Tudo isso faz parte do acervo da loja Rebobine que vai ser lançada no evento. No primeiro semestre de 2026, a loja física da marca será inaugurada. Criada pelo jornalista Roberto Midlej, 49 anos, a Rebobine é resultado de uma paixão que ele tem pelo passado. “Nasci em 1976 e vivi a explosão da cultura pop nos anos 1980 no Brasil. Tenho ótimas lembranças do cinema, da música e, principalmente, da televisão da época. E as maiores lembranças são os filmes e discos daquele período, quando o rock brasileiro dominou as rádios e assisti aos filmes que definiram minha paixão pelo cinema: ‘ET’ (1982) e ‘De Volta Para o Futuro’ (1985)”, revela Roberto, que foi proprietário da Casa de Cinema, uma locadora de filmes clássicos, entre 2004 e 2012, em Salvador.

No bazar, estarão à venda discos de vinil; brinquedos antigos; miniaturas - principalmente carrinhos e bonecos; e outros itens.

“Para o Rozê, selecionamos algumas coisas pensando especialmente neste final de ano, quando as pessoas participam de amigo secreto e desejam presentear alguém especial. Há presentes para todo gosto e os preços são os mais variados: vão desde broches de temática vintage a R$ 15 até uma linda máquina de escrever Olivetti, que custa R$ 600”, diz Roberto.

Vinil

Há LPs dos mais variados preços e períodos, com uma seleção cuidadosa principalmente de música brasileira, paixão de Roberto: “Gosto de música antiga, dos anos 1950, 1960… E escolhi algumas coisas desta época, como Elza Soares, Paulinho da Viola. Tem coisa mais antiga também, como Pixinguinha e Noel Rosa. Mas também tem muito disco dos anos 80: Paralamas, Titãs, Capital Inicial…”.

Entre as opções para presente, há carteiras de dinheiro que simulam fitas cassete, vendidas a R$ 49. Cada uma delas reproduz o selo da época, de lançamentos de Caetano Veloso, Chico Buarque, Raul Seixas e Belchior, entre outros.

As miniaturas de carros, que custam em média R$ 95, remetem a modelos clássicos, como um Fusca azul de 1968 e outro que reproduz os carros usados pela polícia de São Paulo na década de 1980. “Não sou um entusiasta de automóveis ‘de verdade’, mas as miniaturas sempre me encantaram”, revela.

Para os que preferem dar um presente “clássico”, há itens de porcelana, bandejas e garrafas antigas, além de um aparelho telefônico de disco. Neste caso, há opções a partir de R$ 50.