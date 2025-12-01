Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:51
A Caravana de Natal da Coca-Cola vai chegar mais cedo em Salvador. O desfile, que tinha sido anunciado para o dia 12 de dezembro na capital baiana, foi antecipado para o dia 9 de dezembro. No site do projeto a nova data já está registrada.
O horário do início do desfile permanece o mesmo, às 18h. O trajeto vai começar no Salvador Shopping, com paradas no Assaí Atacadista (Av. Paralela) e no Shopping Bela Vista.
Veja registros de outras edições da caravana
Além de Salvador, a caravana ainda vai passar por outras quatro cidades baianas, são elas: Feira de Santana (dia 2), Vitória da Conquista (dia 5), Simões Filho (dia 11) e Lauro de Freitas (dia 12). A programação pode sofrer alterações. O projeto já esteve em Campo Formoso, Conceição do Coité, Juazeiro e Senho do Bonfim.