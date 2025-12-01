PAPAI NOEL

Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data

Atração vai sair do Salvador Shopping com paradas no Assaí Atacadista (Av. Paralela) e no Shopping Bela Vista

Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:51

Caravana de Natal da Coca-Cola Crédito: Divulgação

A Caravana de Natal da Coca-Cola vai chegar mais cedo em Salvador. O desfile, que tinha sido anunciado para o dia 12 de dezembro na capital baiana, foi antecipado para o dia 9 de dezembro. No site do projeto a nova data já está registrada.

Nova data da Caravana de Natal da Coca-Cola para Salvador Crédito: Reprodução

O horário do início do desfile permanece o mesmo, às 18h. O trajeto vai começar no Salvador Shopping, com paradas no Assaí Atacadista (Av. Paralela) e no Shopping Bela Vista.

