Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data

Atração vai sair do Salvador Shopping com paradas no Assaí Atacadista (Av. Paralela) e no Shopping Bela Vista

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:51

Caravana da Coca-Cola
Caravana de Natal da Coca-Cola Crédito: Divulgação

Caravana de Natal da Coca-Cola vai chegar mais cedo em Salvador. O desfile, que tinha sido anunciado para o dia 12 de dezembro na capital baiana, foi antecipado para o dia 9 de dezembro. No site do projeto a nova data já está registrada.

Nova data da Caravana de Natal da Coca-Cola para Salvador
Nova data da Caravana de Natal da Coca-Cola para Salvador Crédito: Reprodução

O horário do início do desfile permanece o mesmo, às 18h. O trajeto vai começar no Salvador Shopping, com paradas no Assaí Atacadista (Av. Paralela) e no Shopping Bela Vista.

Veja registros de outras edições da caravana

Caravana de Natal da Coca-Cola por Divulgação
Caravana de Natal da Coca-Cola por Divulgação
Caravana de Natal da Coca-Cola por Divulgação
Caravana de Natal da Coca-Cola por Divulgação
Caravana de Natal da Coca-Cola por Divulgação
Caravana de Natal da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução
Caravana de Natal da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução
Caravana de Natal da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução
Caravana de Natal da Coca-Cola em Conceição do Coité por Reprodução
1 de 9
Caravana de Natal da Coca-Cola por Divulgação

Além de Salvador, a caravana ainda vai passar por outras quatro cidades baianas, são elas: Feira de Santana (dia 2), Vitória da Conquista (dia 5), Simões Filho (dia 11) e Lauro de Freitas (dia 12). A programação pode sofrer alterações. O projeto já esteve em Campo Formoso, Conceição do Coité, Juazeiro e Senho do Bonfim.

Leia mais

Imagem - 'Não tem Gramado, não tem Campos do Jordão, o maior Natal do Brasil é o de Salvador', diz prefeito Bruno Reis

'Não tem Gramado, não tem Campos do Jordão, o maior Natal do Brasil é o de Salvador', diz prefeito Bruno Reis

Imagem - Show gratuito, vilas natalinas e árvore de 18 metros: confira programação do Natal em Salvador 2025

Show gratuito, vilas natalinas e árvore de 18 metros: confira programação do Natal em Salvador 2025

Imagem - Salvador terá show gratuito de Frei Gilson no Natal; confira

Salvador terá show gratuito de Frei Gilson no Natal; confira

Tags:

Salvador Coca-cola Natal Papai Noel

Mais recentes

Imagem - Último Feirão da Casa Própria do ano reúne 3 mil imóveis a partir de R$ 199 mil; veja oportunidades

Último Feirão da Casa Própria do ano reúne 3 mil imóveis a partir de R$ 199 mil; veja oportunidades
Imagem - Prazo para vistoria anual dos táxis de Salvador chega na reta final

Prazo para vistoria anual dos táxis de Salvador chega na reta final
Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz
01

Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
02

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Imagem - Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)
03

Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
04

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona