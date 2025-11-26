DIVERSÃO

Chegou na Bahia! Quando a Caravana da Coca-Cola vai passar em Salvador?

Capital será a última a receber a caravana no estado

Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06:55

Caravana da Coca-Cola Crédito: Divulgação

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, marcada pelas luzes, músicas e pela presença do Papai Noel, já está circulando pela Bahia. A primeira cidade a receber a carreata foi Conceição do Coité, na terça-feira (25). Salvador será a última a entrar no roteiro: a passagem pela capital está prevista para 12 de dezembro.

Na capital, a caravana sai às 18h do Salvador Shopping, com paradas no Assaí Atacadista (Av. Paralela) e no Shopping Bela Vista. A programação pode sofrer alterações.

Caravana da Coca-Cola 1 de 4

Antes de chegar a Salvador, a ação passará por outras cidades baianas. Confira o roteiro completo:

Feira de Santana

Data: 2 de dezembro

Horário: 18h

Saída: Centro de Distribuição Solar Coca-Cola

Paradas: Casa Fornari, Mineirão Atakarejo, Boulevard Shopping, Atacadão São Roque (Fraga Maia), Praça de Alimentação (Av. Getúlio Vargas)

Vitória da Conquista

Data: 5 de dezembro

Horário: 19h

Saída: Estacionamento do Boulevard Shopping

Paradas: Panificadora Pão de Ouro, Praça do Gil, Av. Frei Benjamim, Shopping Conquista Sul

Lauro de Freitas

Data: 9 de dezembro

Horário: 18h

Saída: Parque Shopping Bahia

Paradas: Atakarejo, Novo Mix Buraquinho, Atacadão, Salvador Norte Shopping

Simões Filho

Data: 11 de dezembro

Horário: 18h

Saída: Fábrica Solar Coca-Cola

Paradas: Praça da Bíblia, Rede Mix (Av. Washington Luís), Super Cia — Cia 1, Posto Larco — Restaurante Maria Augusta

Salvador

Data: 12 de dezembro

Horário: 18h

Saída: Salvador Shopping