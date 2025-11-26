Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chegou na Bahia! Quando a Caravana da Coca-Cola vai passar em Salvador?

Capital será a última a receber a caravana no estado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06:55

Caravana da Coca-Cola
Caravana da Coca-Cola Crédito: Divulgação

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, marcada pelas luzes, músicas e pela presença do Papai Noel, já está circulando pela Bahia. A primeira cidade a receber a carreata foi Conceição do Coité, na terça-feira (25). Salvador será a última a entrar no roteiro: a passagem pela capital está prevista para 12 de dezembro.

Na capital, a caravana sai às 18h do Salvador Shopping, com paradas no Assaí Atacadista (Av. Paralela) e no Shopping Bela Vista. A programação pode sofrer alterações.

Caravana da Coca-Cola

Caravana da Coca-Cola por Divulgação
Caravana da Coca-Cola por Divulgação
Caravana da Coca-Cola por Divulgação
Caravana da Coca-cola em Salvador por Divulgação
1 de 4
Caravana da Coca-Cola por Divulgação

Antes de chegar a Salvador, a ação passará por outras cidades baianas. Confira o roteiro completo:

Feira de Santana

Data: 2 de dezembro

Horário: 18h

Saída: Centro de Distribuição Solar Coca-Cola

Paradas: Casa Fornari, Mineirão Atakarejo, Boulevard Shopping, Atacadão São Roque (Fraga Maia), Praça de Alimentação (Av. Getúlio Vargas)

Vitória da Conquista

Data: 5 de dezembro

Horário: 19h

Saída: Estacionamento do Boulevard Shopping

Paradas: Panificadora Pão de Ouro, Praça do Gil, Av. Frei Benjamim, Shopping Conquista Sul

Lauro de Freitas

Data: 9 de dezembro

Horário: 18h

Saída: Parque Shopping Bahia

Paradas: Atakarejo, Novo Mix Buraquinho, Atacadão, Salvador Norte Shopping

Simões Filho

Data: 11 de dezembro

Horário: 18h

Saída: Fábrica Solar Coca-Cola

Paradas: Praça da Bíblia, Rede Mix (Av. Washington Luís), Super Cia — Cia 1, Posto Larco — Restaurante Maria Augusta

Salvador

Data: 12 de dezembro

Horário: 18h

Saída: Salvador Shopping

Paradas: Assaí Atacadista (Av. Paralela), Shopping Bela Vista

Mais recentes

Imagem - Empresário morre em acidente que ônibus arrastou carro na Bahia

Empresário morre em acidente que ônibus arrastou carro na Bahia
Imagem - Mais de 150 cidades baianas podem ter tempestade com granizo; veja lista

Mais de 150 cidades baianas podem ter tempestade com granizo; veja lista
Imagem - Zelador que agrediu moradora e incendiou prédio em Salvador é denunciado pelo MP

Zelador que agrediu moradora e incendiou prédio em Salvador é denunciado pelo MP

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
02

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
03

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
04

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões