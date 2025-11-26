Chegou na Bahia! Quando a Caravana da Coca-Cola vai passar em Salvador?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06:55
A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, marcada pelas luzes, músicas e pela presença do Papai Noel, já está circulando pela Bahia. A primeira cidade a receber a carreata foi Conceição do Coité, na terça-feira (25). Salvador será a última a entrar no roteiro: a passagem pela capital está prevista para 12 de dezembro.
Na capital, a caravana sai às 18h do Salvador Shopping, com paradas no Assaí Atacadista (Av. Paralela) e no Shopping Bela Vista. A programação pode sofrer alterações.
Caravana da Coca-Cola
Antes de chegar a Salvador, a ação passará por outras cidades baianas. Confira o roteiro completo:
Feira de Santana
Data: 2 de dezembro
Horário: 18h
Saída: Centro de Distribuição Solar Coca-Cola
Paradas: Casa Fornari, Mineirão Atakarejo, Boulevard Shopping, Atacadão São Roque (Fraga Maia), Praça de Alimentação (Av. Getúlio Vargas)
Vitória da Conquista
Data: 5 de dezembro
Horário: 19h
Saída: Estacionamento do Boulevard Shopping
Paradas: Panificadora Pão de Ouro, Praça do Gil, Av. Frei Benjamim, Shopping Conquista Sul
Lauro de Freitas
Data: 9 de dezembro
Horário: 18h
Saída: Parque Shopping Bahia
Paradas: Atakarejo, Novo Mix Buraquinho, Atacadão, Salvador Norte Shopping
Simões Filho
Data: 11 de dezembro
Horário: 18h
Saída: Fábrica Solar Coca-Cola
Paradas: Praça da Bíblia, Rede Mix (Av. Washington Luís), Super Cia — Cia 1, Posto Larco — Restaurante Maria Augusta
Salvador
Data: 12 de dezembro
Horário: 18h
Saída: Salvador Shopping
Paradas: Assaí Atacadista (Av. Paralela), Shopping Bela Vista