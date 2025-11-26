Acesse sua conta
Zelador que agrediu moradora e incendiou prédio em Salvador é denunciado pelo MP

Vítima se mudou de Salvador e diz não se lembrar das agressões

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:30

Zelador foi filmado carregando a gasolina utilizada no incêndio
Zelador foi filmado carregando a gasolina utilizada no incêndio Crédito: Reprodução

O zelador que ateou fogo no corredor de um prédio no Rio Vermelho, em Salvador, agrediu brutalmente uma moradora, em agosto deste ano, foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). O processo contra Osvaldo Ferreira Conceição tramita na 1ª Vara do Tribunal do Júri. A audiência de instrução do caso está marcada para o dia 30 de janeiro de 2026, às 8h30. 

O agressor foi autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado com uso de substância inflamável, estupro qualificado e tentativa de feminicídio, após invadir um apartamento e agredir a moradora de 48 anos. A vítima, que é natural do Rio de Janeiro, ficou semanas internada em coma induzido em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para se recuperar das lesões. 

A reportagem apurou que a mulher deixou Salvador e voltou a morar no Rio após receber alta médica. Para pessoas próximas, ela disse não se lembrar da violência sofrida. 

Incêndio no condomínio Morro das Pedras

Incêndio no condomínio Morro das Pedras por Arisson Marinho/CORREIO
Incêndio no condomínio Morro das Pedras por Arisson Marinho/CORREIO
Incêndio no condomínio Morro das Pedras por Arisson Marinho/CORREIO
Incêndio no condomínio Morro das Pedras por Arisson Marinho/CORREIO
Incêndio no condomínio Morro das Pedras por Arisson Marinho/CORREIO
Condomínio fica no Rio Vermelho por Millena Marques/CORREIO
Condom por Reprodução
1 de 7
Incêndio no condomínio Morro das Pedras por Arisson Marinho/CORREIO

Osvaldo ateou fogo no primeiro andar do condomínio Morro das Pedras, ameaçou moradores e invadiu o apartamento da mulher. As investigações apontam que o zelador espancou a professora com múltiplos socos no rosto da vítima. Ela foi encontrada inconsciente, vestindo apenas camisola e sem calcinha. A polícia acredita que a moradora tentou resisitr às agressões pelo arranjo dos móveis do apartamento. 

Motivos 

Segundo a denúncia do Ministério Público, apresentada no final de setembro, o zelador agrediu a moradora por ela se recusar a ter envolvimento amoroso com ele.  A professora já havia registrado, no livro de ocorrências do condomínio, que havia sido assediada por Osvaldo, como mostrou o CORREIO. 

Em janeiro do ano passado, ela narrou que o homem a chamou para tomar vinho, em um sábado à noite, através de um aplicativo de mensagens. No relato, a mulher pede que sejam tomadas providências por ter se sentido incomodada com a postura do zelador. "Gostaria que alguma providência fosse tomada, pois como funcionário do prédio, o 'seu' Osvaldo tem obrigação de manter o devido respeito aos moradores e não lhes causar nenhum tipo de importunação", escreveu.

Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio

Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio
Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio por Reprodução
Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio por Reprodução
Professora relata assédio em livro de ocorrências do condomínio por Reprodução

O funcionário morava de favor no prédio, junto com a esposa e o filho pré-adolescente. Todos estavam no edifício no momento em que o zelador ateou fogo no primeiro andar e agrediu a professora. Ele inclusive, avisou a companheira de que iria comprar gasolina, como ela própria relatou em depoimento. 

Ficha criminal 

Osvaldo Ferreira Conceição já havia sido denunciado por tentativa de homicídio em 2014. Dois anos antes, em 2012, ele confessou ter atirado duas vezes contra um homem no município de Vera Cruz. Durante audiência de custódia realizada após o caso do Rio Vermelho, o juiz Cidval Santos Sousa Filho ressaltou os antecedentes criminais do zelador para embasar a prisão preventiva. 

Ele chegou a ser denunciado pelo crime de tentativa de homicídio em 2014, mas o tribunal do júri até hoje não foi marcado. A movimentação mais recente no processo aconteceu no dia 19 de agosto deste ano, quando a Justiça determinou que o denunciado fosse levado ao tribunal do júri, segundo consulta processual no sistema do Tribunal de Justiça da Bahia. 

