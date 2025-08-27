VIOLÊNCIA

Zelador que ateou fogo em prédio no Rio Vermelho espancou moradora até inconsciência: 'Covardia grande'

Suspeita é que funcionário fez o ataque depois de descobrir possibilidade de demissão

Millena Marques

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:22

Condomínio fica no Rio Vermelho Crédito: Millena Marques/CORREIO

O zelador suspeito de atear fogo a um edifício no Rio Vermelho, em Salvador, espancou uma moradora do prédio na madrugada desta quarta-feira (27). A vítima de 48 anos foi violentamente agredida e está internada inconsciente no Hospital Geral do Estado (HGE).

O funcionário, que não teve nome divulgado, foi ouvido gritando que iria comprar gasolina, por volta das 3h, segundo moradores. Imagens das câmeras de segurança do prédio mostram ele saindo e voltando de moto com o material inflamável, já por volta de 6h30. Ele iniciou o incêndio no primeiro andar e subiu para o quarto, onde agrediu a moradora. Depois, ele pulou em uma tentativa de fuga com a chegada de uma equipe da 12ª Companhia Independente (CIPM). "O zelador do prédio, apontado como suposto autor, ao tentar fugir, sofreu uma queda e foi socorrido ao Hospital Geral do Estado sob custódia policial. Uma moradora também foi encontrada desacordada e encaminhada ao hospital", diz a PM em nota.

Não há informações sobre se o zelador e a moradora agredida tinham algum tipo de desentendimento.

O major André Moreira, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, disse que a equipe foi chamada por volta de 6h40. "Um princípio de incêndio no condomínio e ao chegarmos no local fizemos esse primeiro atendimento, incêndio no corredor do primeiro andar, e reparamos que foi apenas um princípio de incêndio e inclusive os moradores fizeram esse primeiro atendimento, obtiveram êxito, o incêndio não evoluiu, e nós fizemos o rescaldo".

Quando estavam no prédio, os bombeiros foram informados que havia uma vítima de trauma no quarto andar. "Ao chegamos no 401 nos deparamos com uma mulher", diz. Ao major, os moradores relataram que o zelador havia ateado fogo e depois atacado a moradora. "Ela foi bastante agredida por esse homem com socos, na face. Uma covardia muito grande", explica. "Ao que tudo indica houve uma espécie de luta corporal entre os dois, o apartamento (estava) bastante revirado. Ele agride ela com muitos socos, a ponto da vítima estar em estado de inconsciência, rosto com muitos traumas".

Os bombeiros prestaram o primeiro socorro no local e levaram a vítima para o hospital. O zelador, que tinha indícios de uso de álcool, tenta fugir pulando de "uma determinada altura". "Nessa queda ele sofre alguns traumas e também foi atendido por nós e conduzido para o hospital". Ele está hospitalizado sob custódia da Polícia Militar.

O zelador já trabalhava no condomínio há cerca de 10 anos. Ele mora com a família em um cômodo no térreo, cedido na época da pandemia. "Tudo indica que existia uma conversa que ele seria demitido do condomínio, isso nos faz entender que havia uma espécie de revolta, raiva, ódio e vingança, por parte dele, inconformado com essa possibilidade", acrescenta o major Moreira. O zelador teria lido sobre a possível demissão no grupo de moradores do condomínio.

Outro morador, Décio Sá, contou que estava conversando com a filha na sala quando ouviram um barulho. "Percebemos que era o barulho no corredor. A partir daí ouvimos gente batendo na porta, querendo derrubar a porta. Saímos e fomos pro quarto, botamos um guarda-roupa, nos escondemos. Minha esposa ligou para a polícia. Foi uma coisa horrível, um terror", disse. Ele afirmou que a vizinha agredida é alguém solícita e sempre cordial. "Mas nada de ter bate papo, conversar", diz.

O major diz que nenhum morador teve ferimentos em decorrência do fogo. "Quando chegamos fizemos trabalho de rescaldo e para não permitir reignição do incêndio. Orientamos os moradores sobre efeitos da fumaça, tinha muita fumaça, evacuamos todos moradores do condomínio e nos debruçamos realmente para o atendimento das vítimas de trauma".