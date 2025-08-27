Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zelador é suspeito de atear fogo em prédio no Rio Vermelho: 'Depois se jogou'

Segundo morador, ele teria agido por vingança porque leu conversa sobre possível demissão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 07:54

Condom
Condom Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu um prédio no Rio Vermelho, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (27). Segundo moradores, a suspeita é que o fogo tenha sido iniciado de maneira criminal, causado pelo zelador que trabalha no condomínio. 

"Muito cedo a gente começou a ouvir barulho forte de grito, como se alguém tivesse alterado, portão batendo. A gente identificou a voz do zelador e outro morador ouviu ele mencionando que ia sair para comprar gasolina", contou a subsíndica em entrevista à TV Bahia. Ela disse que imagens do sistema de monitoramento mostram o funcionário saindo de moto e voltando com o material inflamável. "Ele saiu nas portas dos apartamentos jogando gasolina e tocando fogo. Fiquei presa no apartamento com minha filha e não consegui sair. Fui tentando jogar água para não invadir o apartamento", acrescenta. 

O zelador pulou de uma altura não determinada no meio da ocorrência. "Depois de fazer isso, ele se jogou daqui, que não é uma altura razoável, então provavelmente para fugir do flagrante", diz.

O zelador vive com a esposa, filho e a sogra em um espaço no térreo, cedido pelo condomínio durante a pandemia. Outro morador afirmou que acredita que o funcionário agiu com intuito de vingança, depois de ler no grupo do condomínio que havia intenção de demiti-lo e contratar um substituto. Antes de atear fogo ao local, ele teria arrombado um apartamento e espancado a moradora.

O Corpo de Bombeiros está no local fazendo inspeção. Ainda não há informações sobre feridos. 

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua