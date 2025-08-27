FOGO

Zelador é suspeito de atear fogo em prédio no Rio Vermelho: 'Depois se jogou'

Segundo morador, ele teria agido por vingança porque leu conversa sobre possível demissão

Um incêndio atingiu um prédio no Rio Vermelho, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (27). Segundo moradores, a suspeita é que o fogo tenha sido iniciado de maneira criminal, causado pelo zelador que trabalha no condomínio.

"Muito cedo a gente começou a ouvir barulho forte de grito, como se alguém tivesse alterado, portão batendo. A gente identificou a voz do zelador e outro morador ouviu ele mencionando que ia sair para comprar gasolina", contou a subsíndica em entrevista à TV Bahia. Ela disse que imagens do sistema de monitoramento mostram o funcionário saindo de moto e voltando com o material inflamável. "Ele saiu nas portas dos apartamentos jogando gasolina e tocando fogo. Fiquei presa no apartamento com minha filha e não consegui sair. Fui tentando jogar água para não invadir o apartamento", acrescenta.

O zelador pulou de uma altura não determinada no meio da ocorrência. "Depois de fazer isso, ele se jogou daqui, que não é uma altura razoável, então provavelmente para fugir do flagrante", diz.

O zelador vive com a esposa, filho e a sogra em um espaço no térreo, cedido pelo condomínio durante a pandemia. Outro morador afirmou que acredita que o funcionário agiu com intuito de vingança, depois de ler no grupo do condomínio que havia intenção de demiti-lo e contratar um substituto. Antes de atear fogo ao local, ele teria arrombado um apartamento e espancado a moradora.