CRIME EM PALMAS

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

O motorista foi advertido e não gostou

Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:22

Waldecir José de Lima Júnior matou Dhemis Augusto Santos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil segue procurando Waldecir José de Lima Júnior, apontado como autor dos disparos que mataram o vigilante Dhemis Augusto Santos, 35 anos, em um shopping da região central de Palmas (TO). Apesar de ter encontrado o veículo utilizado na fuga - uma Range Rover Evoque - na residência do suspeito, os agentes não localizaram ninguém no imóvel, que estava vazio na madrugada de domingo (30).

Dentro da casa, peritos apreenderam munições intactas e deflagradas, além de um carregador de pistola calibre 9 mm. O carro estava coberto por uma lona, e havia sinais de uso recente, segundo o boletim de ocorrência. Os policiais chegaram ao endereço a partir da placa identificada nas imagens internas do shopping e em vídeos divulgados nas redes sociais.

Motorista matou vigilante 1 de 4

As câmeras de monitoramento registraram o momento em que Waldecir gesticula, saca uma pistola da cintura e aponta para o rosto de Dhemis. O vigilante tenta segurar o braço do atirador, mas é atingido no abdômen e cai no chão. Mesmo após o disparo, o suspeito continua falando e mantendo a arma apontada antes de sair dirigindo.

O conflito teria começado após uma advertência feita por Dhemis. Conforme o boletim da 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP), o vigilante chamou a atenção do motorista por causa de uma batida em uma baliza do estacionamento. Minutos depois, durante a discussão, o tiro foi disparado.

Um motorista de carro de luxo tirou a vida de um vigilante simplesmente porque foi orientado a retirar o veículo que estava estacionado irregularmente em um shopping de Palmas. O “cidadão de bem” fugiu do local e segue foragido. Não podemos permitir que esse criminoso fique… pic.twitter.com/GN6MbShfMK — Lázaro Rosa ?? (@lazarorosa25) November 30, 2025