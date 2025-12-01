Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:22
A Polícia Civil segue procurando Waldecir José de Lima Júnior, apontado como autor dos disparos que mataram o vigilante Dhemis Augusto Santos, 35 anos, em um shopping da região central de Palmas (TO). Apesar de ter encontrado o veículo utilizado na fuga - uma Range Rover Evoque - na residência do suspeito, os agentes não localizaram ninguém no imóvel, que estava vazio na madrugada de domingo (30).
Dentro da casa, peritos apreenderam munições intactas e deflagradas, além de um carregador de pistola calibre 9 mm. O carro estava coberto por uma lona, e havia sinais de uso recente, segundo o boletim de ocorrência. Os policiais chegaram ao endereço a partir da placa identificada nas imagens internas do shopping e em vídeos divulgados nas redes sociais.
Motorista matou vigilante
As câmeras de monitoramento registraram o momento em que Waldecir gesticula, saca uma pistola da cintura e aponta para o rosto de Dhemis. O vigilante tenta segurar o braço do atirador, mas é atingido no abdômen e cai no chão. Mesmo após o disparo, o suspeito continua falando e mantendo a arma apontada antes de sair dirigindo.
O conflito teria começado após uma advertência feita por Dhemis. Conforme o boletim da 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP), o vigilante chamou a atenção do motorista por causa de uma batida em uma baliza do estacionamento. Minutos depois, durante a discussão, o tiro foi disparado.
O crime aconteceu na noite de sábado (29). Dhemis foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil comunicou a morte durante a madrugada de domingo.