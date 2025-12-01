Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

O motorista foi advertido e não gostou

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:22

Waldecir José de Lima Júnior matou Dhemis Augusto Santos
Waldecir José de Lima Júnior matou Dhemis Augusto Santos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil segue procurando Waldecir José de Lima Júnior, apontado como autor dos disparos que mataram o vigilante Dhemis Augusto Santos, 35 anos, em um shopping da região central de Palmas (TO). Apesar de ter encontrado o veículo utilizado na fuga - uma Range Rover Evoque - na residência do suspeito, os agentes não localizaram ninguém no imóvel, que estava vazio na madrugada de domingo (30).

Dentro da casa, peritos apreenderam munições intactas e deflagradas, além de um carregador de pistola calibre 9 mm. O carro estava coberto por uma lona, e havia sinais de uso recente, segundo o boletim de ocorrência. Os policiais chegaram ao endereço a partir da placa identificada nas imagens internas do shopping e em vídeos divulgados nas redes sociais.

Motorista matou vigilante

Waldecir José de Lima Júnior matou vigilante por Reprodução
Dhemis Augusto Santos por Reprodução
Motorista matou vigilante por Reprodução
Waldecir José de Lima Júnior matou Dhemis Augusto Santos por Reprodução
1 de 4
Waldecir José de Lima Júnior matou vigilante por Reprodução

As câmeras de monitoramento registraram o momento em que Waldecir gesticula, saca uma pistola da cintura e aponta para o rosto de Dhemis. O vigilante tenta segurar o braço do atirador, mas é atingido no abdômen e cai no chão. Mesmo após o disparo, o suspeito continua falando e mantendo a arma apontada antes de sair dirigindo.

O conflito teria começado após uma advertência feita por Dhemis. Conforme o boletim da 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP), o vigilante chamou a atenção do motorista por causa de uma batida em uma baliza do estacionamento. Minutos depois, durante a discussão, o tiro foi disparado.

O crime aconteceu na noite de sábado (29). Dhemis foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil comunicou a morte durante a madrugada de domingo.

Tags:

Crime

Mais recentes

Imagem - ‘Sofreu todo tipo de violação de direito’: desabafa conselheira tutelar sobre jovem morto por leoa

‘Sofreu todo tipo de violação de direito’: desabafa conselheira tutelar sobre jovem morto por leoa
Imagem - INSS faz alerta sobre golpe por ligação que pode deixar brasileiros sem benefício

INSS faz alerta sobre golpe por ligação que pode deixar brasileiros sem benefício
Imagem - Suspeito de atropelar e arrastar mulher que teve pernas amputadas é baleado e preso pela polícia

Suspeito de atropelar e arrastar mulher que teve pernas amputadas é baleado e preso pela polícia

MAIS LIDAS

Imagem - Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza
01

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços
02

Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
03

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista
04

Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista