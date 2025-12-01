Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

Conheça os preços dos cafés, bistrôs e casas de carnes comandados por Erick Jacquin, jurado do MasterChef

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:00

Veja quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin em São Paulo
Veja quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin em São Paulo Crédito: Reprodução

Erick Jacquin não é apenas um dos chefs mais famosos da televisão brasileira, ele também comanda uma rede de restaurantes que se tornaram referência em São Paulo. Do café francês com doces artesanais aos menus degustação luxuosos, os estabelecimentos do chef atendem diferentes públicos e bolsos. A seguir, veja quanto custa comer em cada casa e onde elas ficam.

O Ça-Va Café - Pâtisserie oferece doces clássicos franceses com preços acessíveis. Entre os destaques estão o choux de pistache por R$ 35 e os macarons, que saem por R$ 4,50 a unidade. As lojas funcionam no Itaim Bibi (Av. Brigadeiro Faria Lima, 4055) e no Brooklin (Rua Michigan, 1020).

Para quem busca uma experiência francesa completa, o Président, restaurante mais sofisticado de Jacquin, é o endereço certo. O tradicional petit gateau custa R$ 45, enquanto o menu degustação com sete etapas sai por R$ 660. O espaço fica na Rua da Consolação, 3527, nos Jardins.

“Président” de Erick Jacquin

Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
1 de 12
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram

Ao lado, o chef comanda o Lvtetia, restaurante italiano conhecido por massas e risotos. A lasanha clássica custa R$ 81, e o risoto de ragu de ossobuco, R$ 110. O endereço é Rua da Consolação, 3585.

Também na Bela Vista, o Ça-Va, bistrô francês, serve pratos típicos como o steak tartar, vendido por R$ 85. O restaurante fica na Rua Carlos Comenale, 277.

Anexo ao Lvtetia está o Bar Secreto do Vaticano, focado em coquetelaria e drinks autorais. Os valores não são divulgados, mas a casa segue o padrão de experiências premium dos demais empreendimentos de Jacquin. O bar também fica na Rua da Consolação, 3585.

Fechando a lista, o Steak Bife, especializado em carnes, oferece cortes como filé mignon (R$ 120), chorizo (R$ 105) e carré de cordeiro (R$ 155). O restaurante está localizado na Avenida Rebouças, 2636, em Pinheiros.

Tags:

Pratos Culinária Erick Jacquin

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 5 signos vão viver um mês incrível em dezembro e irão começar 2026 com o pé direito

5 signos vão viver um mês incrível em dezembro e irão começar 2026 com o pé direito
Imagem - Carol Lekker vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Carol Lekker vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

MAIS LIDAS

Imagem - Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade
01

Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos
03

Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos

Imagem - Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data
04

Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data