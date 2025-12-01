5 signos vão viver um mês incrível em dezembro e irão começar 2026 com o pé direito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:00
Dezembro traz um movimento contínuo de crescimento para cinco signos que vinham precisando de força, direção e alinhamento. É um mês de retomada, novas conexões e sensação de que a vida volta a fluir. Relações, carreira e objetivos pessoais ganham forma mais concreta, enquanto cada um desses signos acessa uma versão mais madura de si. A energia do mês favorece decisões práticas, autoconfiança e caminhos que se abrem após longos processos internos. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries:
Dezembro reacende sua coragem e sua identidade. Você se sente mais curioso, mais preparado para aprender e mais conectado com suas habilidades. É um mês excelente para aperfeiçoar talentos, organizar planos e investir em algo que expanda sua visão. Relações também entram em harmonia conforme você se abre para trocas mais maduras.
Dica cósmica: valorize quem soma e compartilhe responsabilidades.
10 livros para quem é do signo de Áries
Gêmeos:
O mês começa destacando conquistas pessoais e trazendo clareza sobre o que você quer construir pelos próximos meses. A comunicação flui melhor, você se posiciona com mais segurança e novas possibilidades surgem em relações importantes. Socializar será essencial; quanto mais você se expõe, mais portas se abrem.
Dica cósmica: deixe-se ver; conexões certas chegam quando você aparece.
10 livros para quem é do signo de Gêmeos
Câncer:
Dezembro movimenta suas relações e te convida a fortalecer vínculos com mais maturidade e equilíbrio. Há um aprendizado importante sobre cooperação, escuta e construção conjunta. A vida afetiva ganha destaque, e você percebe o quanto evoluiu ao longo do ano. É também um mês de descoberta de talentos e retomada da autoconfiança.
Dica cósmica: sua sensibilidade é força; use-a para criar, não para se retrair.
10 livros para quem é do signo de Câncer
Sagitário:
Dezembro funciona como um reinício. Você repara vínculos, atrai pessoas novas e se sente mais alinhado com seus desejos e metas. O mês favorece reconstruções, crescimento pessoal e decisões importantes para o próximo ciclo. Sua vida prática também entra em organização, trazendo estabilidade e foco.
Dica cósmica: olhe para frente; o passado já entregou o que precisava.
10 livros para quem é do signo de Sagitário
Capricórnio:
O mês inteiro reforça sua força, ambição e capacidade de realização. Você se destaca profissionalmente, recupera clareza mental e sente que está preparado para assumir mais responsabilidades. A disciplina volta a trabalhar a seu favor, e você retoma projetos que estavam parados. É um período de conquistas e estruturação.
Dica cósmica: confie no ritmo das coisas; resultado vem com consistência.
10 livros para quem é do signo de Capricórnio