FAMOSOS

Transformação de Virgínia Fonseca viraliza e choca internautas; veja ANTES E DEPOIS

Influenciadora de 26 anos já fez uma série de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:30

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 26 anos, Virginia Fonseca já passou por uma série de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. As mudanças vão desde a primeira lipo de alta definição, realizada ainda no início da carreira como influenciadora, até o laser de CO2 feito há uma semana, com o objetivo de diminuir as acnes faciais e suavizar as marcas. O alto número de intervenções deixa evidente a transformação na aparência da apresentadora, e o antes e depois impressiona.

A própria Virginia afirma que sua primeira cirurgia plástica foi realizada em 2020, quando ela tinha 21 anos e dava os primeiros passos como influenciadora. Na época, passou por uma lipo de alta definição para definir o abdômen e afinar o contorno da cintura.

Veja fotos do antes e depois de Virginia Fonseca 1 de 20

Em janeiro de 2025, a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo revelou que faria duas cirurgias no mesmo dia: a correção de hérnia umbilical, que surgiu após as gestações, e mastopexia com troca de próteses, realizada para reposicionar e ajustar o volume das mamas após a amamentação. Segundo ela, o objetivo era "voltar ao formato que tinha antes de engravidar", buscando um resultado mais harmonioso.