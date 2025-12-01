TÁ ROLANDO?

Léo Pereira, do Flamengo, é visto saindo de festa com atleta da Seleção Brasileira

Jogador estava rodeado por boatos de reconciliação com Karoline Lima

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:02

Léo Pereira comemora título da Libertadores Crédito: Reprodução/Instagram

Um novo casal pode ter sido formado durante uma festa promovida pelo meia-atacante Jorge Carrascal em comemoração pelo título da Libertadores do Flamengo, conquistado no último sábado (29). O zagueiro Léo Pereira teria sido visto deixando o evento, entre a noite do último domingo (30) e a madrugada desta segunda-feira (1º), na companhia da ginasta Flávia Saraiva. As informações são do perfil Daily do Garotinho.

A movimentação de Léo chama a atenção pois o jogador, até então, estava envolvido em rumores de reaproximação com Karoline Lima, sua ex-namorada. No dia 16 de novembro, eles foram vistos almoçando juntos no quiosque Reserva 11, no Rio de Janeiro.

Nos comentários da publicação, internautas reagiram ao suposto affair entre Léo e Flávia. "Será se não passa pela cabeça de vocês que ele e a Karol podem ter colocado um ponto final definitivo semana passada? Por que para vocês verdadeiramente eles estão juntos só porque saíram há duas semanas?", questionou uma pessoa. "Coragem, Flávia", escreveu outra. "Pode dormir tranquila, Karol, quando você acordar vai ter surpresa", afirmou uma terceira.

Flávia costuma a ser discreta sobre a vida pessoal. Mas, em setembro passado, ela foi ao The Town acompanhada do influenciador digital Tulinho, filho do ex-jogador de futebol brasileiro Túlio Maravilha. Os dois já tinham surgido abraçados em cliques nas redes sociais, e o influencer chegou a mandar um emoji de coração em uma foto da ginasta. Na época, foi confirmado que os dois estavam namorando.