Ivete Sangalo recebe Márcio Victor no palco após susto de saúde do cantor

Participação estava incerta após internação do vocalista do Psirico na última semana

Maria Raquel Brito

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 05:00

O cantor Márcio Victor, que foi internado às pressas e passou por um cateterismo na última semana, se juntou a Ivete Sangalo no palco do show Ivete Clareou neste domingo (30). O vocalista do Psirico foi confirmado entre os convidados, mas a participação estava incerta por conta de seu estado de saúde.

“Obrigado pela vida, obrigado pela força. Aquela mensagem no WhatsApp significou muito para mim”, disse o cantor à anfitriã da noite, que respondeu: “você é muito importante para a gente. Não me dê mais susto não, agora a gente vai cuidar de você”.

No palco do Wet, Márcio Victor e Ivete cantaram juntos músicas como “Firme e Forte”, “Lepo Lepo” e “Piriri Pompom”. Além dele, a cantora recebeu outros sete convidados no show de Salvador: Nelson Rufino, Seu Jorge, Liniker, Péricles, Mumuzinho, Xanddy e É o Tchan.

Márcio Victor recebeu alta na manhã de quinta-feira (27) e, por recomendação médica, cancelou os compromissos que cumpriria em São Paulo na quinta e sexta-feira (28). Nas redes sociais, ele afirmou que está bem e prometeu que vai se cuidar. "Vou me tratar, vou me cuidar, e também quero chamar a atenção dos meus amigos: faça o exame, vá ao médico", disse. No sábado (29) ele já voltou aos palcos, para cantar após a Corrida do Bahêa Sunset.