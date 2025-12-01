Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo recebe Márcio Victor no palco após susto de saúde do cantor

Participação estava incerta após internação do vocalista do Psirico na última semana

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 05:00

Ivete Clareou
Ivete Clareou Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O cantor Márcio Victor, que foi internado às pressas e passou por um cateterismo na última semana, se juntou a Ivete Sangalo no palco do show Ivete Clareou neste domingo (30). O vocalista do Psirico foi confirmado entre os convidados, mas a participação estava incerta por conta de seu estado de saúde.

“Obrigado pela vida, obrigado pela força. Aquela mensagem no WhatsApp significou muito para mim”, disse o cantor à anfitriã da noite, que respondeu: “você é muito importante para a gente. Não me dê mais susto não, agora a gente vai cuidar de você”.

No palco do Wet, Márcio Victor e Ivete cantaram juntos músicas como “Firme e Forte”, “Lepo Lepo” e “Piriri Pompom”. Além dele, a cantora recebeu outros sete convidados no show de Salvador: Nelson Rufino, Seu Jorge, Liniker, Péricles, Mumuzinho, Xanddy e É o Tchan. 

Márcio Victor recebeu alta na manhã de quinta-feira (27) e, por recomendação médica, cancelou os compromissos que cumpriria em São Paulo na quinta e sexta-feira (28). Nas redes sociais, ele afirmou que está bem e prometeu que vai se cuidar. "Vou me tratar, vou me cuidar, e também quero chamar a atenção dos meus amigos: faça o exame, vá ao médico", disse. No sábado (29) ele já voltou aos palcos, para cantar após a Corrida do Bahêa Sunset

O cantor havia sido levado ao Hospital Aliança Star, em Salvador, na noite de terça-feira (25) depois de sentir fortes dores no peito, dormência no braço e mal-estar, sintomas que levaram a equipe médica a encaminhá-lo imediatamente para a UTI Cardiológica.

Leia mais

Em casa: Ivete Clareou tem oito convidados e seis horas de samba no pé em Salvador

Hospital atualiza estado de saúde de Márcio Victor, internado com dores no peito

Como está Márcio Victor após ser submetido a um cateterismo cardíaco?

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 5 signos vão viver um mês incrível em dezembro e irão começar 2026 com o pé direito

5 signos vão viver um mês incrível em dezembro e irão começar 2026 com o pé direito
Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

MAIS LIDAS

Imagem - Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade
01

Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos
03

Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos

Imagem - Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data
04

Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data