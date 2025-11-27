Acesse sua conta
Como está Márcio Victor após a cirurgia cardíaca?

Cantor foi internado às pressas em Salvador com sintomas cardíacos e passou por cateterismo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:49

Márcio Victor, líder do Psirico, segue internado no Hospital Aliança, em Salvador, após dar entrada na unidade na noite de terça-feira (25) com sintomas que acenderam um alerta para emergência cardíaca. O cantor, de 45 anos, chegou ao hospital relatando dores intensas no peito, dormência no braço e mal-estar, sinais comuns em quadros cardíacos que exigem atendimento imediato.

Após avaliação inicial, a equipe médica decidiu transferi-lo para a UTI Cardiológica, onde passou a ser monitorado de forma contínua. Na manhã desta quarta (26), Márcio Victor foi submetido a um cateterismo cardíaco diagnóstico. O procedimento ocorreu sem complicações e ajudou a orientar a conduta médica.

De acordo com o boletim mais recente do hospital, o artista está lúcido, estável e apresenta “boa evolução clínica”, trazendo alívio para familiares, fãs e colegas do axé.

Por recomendação médica, todos os compromissos profissionais que o cantor teria em São Paulo nos dias 27 e 28 foram cancelados. Ele permanece internado e ainda não há previsão de alta.

A equipe do artista agradeceu o carinho do público e pediu compreensão enquanto Márcio Victor segue em recuperação.

