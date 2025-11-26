Acesse sua conta
Restaurante famoso no Rio sofre princípio de incêndio uma semana após visita de Dua Lipa

Fumaça tomou conta da Praça Santos Dumont e clientes precisaram deixar o local; bombeiros agiram rápido

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:49

Na semana anterior, Dua Lipa esteve no restaurante acompanhada de familiares
Na semana anterior, Dua Lipa esteve no restaurante acompanhada de familiares Crédito: Reprodução

O Braseiro da Gávea, ponto tradicional da zona sul carioca, enfrentou um princípio de incêndio na noite desta terça-feira (25). O episódio ocorreu poucos dias depois de o local ter ganhado destaque por receber a cantora Dua Lipa durante sua estadia no Rio.

Imagens divulgadas por frequentadores mostram uma nuvem de fumaça se espalhando pela área externa do restaurante, enquanto funcionários orientavam a saída do público. Por precaução, o Centro de Operações Rio bloqueou uma das faixas da Praça Santos Dumont, próximo à rua dos Oitis.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao endereço e contiveram as chamas ainda no fim da noite, permitindo que o trânsito fosse liberado em seguida.

Em nota enviada à imprensa, o Braseiro afirmou que todos os clientes e colaboradores estão bem e que o sistema interno de segurança funcionou como previsto. “Foi um susto, mas tudo está sob controle. Não tivemos danos significativos”, declarou o estabelecimento.

Na semana anterior, Dua Lipa esteve no restaurante acompanhada de familiares e amigos, e a visita repercutiu intensamente nas redes sociais.

