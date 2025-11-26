‘Fiquei pensando se iam rir comigo ou de mim’: Fabrício Ué Ué vira queridinho dos rodeios do Norte e Nordeste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:58
Os vídeos caseiros, gravados na brincadeira e cheios de espontaneidade, mudaram completamente o destino de Fabrício Ué Ué. Dono de um carisma imediato, sotaque marcante e bordões que explodiram nas redes, o influenciador virou um dos nomes mais queridos da comédia digital no Norte e Nordeste e, aos poucos, passou a ser presença disputada nos bastidores dos maiores rodeios e festivais sertanejos da região.
O estouro de visualizações não ficou restrito à internet. Artistas começaram a convidá-lo para eventos, gravações e participações especiais. Um dos primeiros foi Luan Pereira, fenômeno do novo sertanejo, que abriu as portas de seus bastidores e ajudou a impulsionar ainda mais a popularidade do criador de conteúdo.
Fabrício Ué Ué
“Foi tudo muito rápido. O mais doido foi quando me chamaram para subir no palco no meio de um show. Eu fiquei pensando: ‘Meu Deus, será que o povo vai rir comigo ou de mim?’”, relembra Fabrício. “Mas no sertanejo não tem isso. O público abraça sem medo.”
Hoje agenciado pela Demasi Produções, o influenciador virou figurinha carimbada em shows, rodeios e eventos sertanejos. Sempre leve, afetuoso e bem-humorado, Fabrício transformou a espontaneidade em marca registrada e segue conquistando seguidores justamente por enxergar graça no cotidiano.
Entre gravações, viagens e bastidores, o humorista vai abrindo espaço em novos palcos, e, pelo carinho que recebe por onde passa, deve seguir brilhando nas arenas sertanejas por muito tempo.