‘Fiquei pensando se iam rir comigo ou de mim’: Fabrício Ué Ué vira queridinho dos rodeios do Norte e Nordeste

Humorista conquista público sertanejo com bordões virais e já sobe ao palco a convite de Luan Pereira

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:58

Influenciador vira sensação após bordões virais e ganha convite para subir ao palco com Luan Pereira Crédito: Reprodução

Os vídeos caseiros, gravados na brincadeira e cheios de espontaneidade, mudaram completamente o destino de Fabrício Ué Ué. Dono de um carisma imediato, sotaque marcante e bordões que explodiram nas redes, o influenciador virou um dos nomes mais queridos da comédia digital no Norte e Nordeste e, aos poucos, passou a ser presença disputada nos bastidores dos maiores rodeios e festivais sertanejos da região.

O estouro de visualizações não ficou restrito à internet. Artistas começaram a convidá-lo para eventos, gravações e participações especiais. Um dos primeiros foi Luan Pereira, fenômeno do novo sertanejo, que abriu as portas de seus bastidores e ajudou a impulsionar ainda mais a popularidade do criador de conteúdo.

“Foi tudo muito rápido. O mais doido foi quando me chamaram para subir no palco no meio de um show. Eu fiquei pensando: ‘Meu Deus, será que o povo vai rir comigo ou de mim?’”, relembra Fabrício. “Mas no sertanejo não tem isso. O público abraça sem medo.”

Hoje agenciado pela Demasi Produções, o influenciador virou figurinha carimbada em shows, rodeios e eventos sertanejos. Sempre leve, afetuoso e bem-humorado, Fabrício transformou a espontaneidade em marca registrada e segue conquistando seguidores justamente por enxergar graça no cotidiano.