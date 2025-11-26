Resumo de Três Graças: Zenilda descobre segredo do passado e clima explode nesta quarta (26 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06:30
O capítulo desta quarta-feira (26) de Três Graças chega carregado de conflitos familiares, suspeitas e novos mistérios. A movimentação começa quando Macedo e Edilberto informam a Ferette que uma nova cuidadora, vinda de Minas Gerais, está a caminho para assumir os cuidados de Josefa. A notícia desperta curiosidade e inquietação no núcleo, já que a chegada dessa personagem promete mexer nas relações da casa.
Enquanto isso, Arminda presencia um momento delicado: ela ouve Raul desabafar com Josefa sobre a saudade que sente do pai. A confissão, cheia de emoção, atinge em cheio a vilã, que tenta manter o controle enquanto o passado ameaça emergir.
Protagonistas de Três Graças
No outro extremo da cidade, Leonardo reaparece em casa após se envolver em uma briga de bar. Zenilda, desconfiada e cansada das atitudes do parceiro, exige uma explicação, mas ele se fecha ainda mais, aumentando a tensão entre o casal e reforçando o clima de instabilidade que ronda o personagem.
A noite ainda reserva mais um embate. Decidida a proteger sua família, Gerluce deixa claro para Jorginho que não há chance de reconciliação e o proíbe de se aproximar de Joélly. A decisão endurece a relação entre os dois e avança mais um capítulo da disputa que se tornou central no drama da personagem.