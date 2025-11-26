NOVELA DAS 9

Resumo de Três Graças: Zenilda descobre segredo do passado e clima explode nesta quarta (26 de novembro)

Personagem desvenda pista sobre o marido e vira alvo direto de Arminda, que faz de tudo para silenciá-la

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06:30

Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças Crédito: Reprodução

O capítulo desta quarta-feira (26) de Três Graças chega carregado de conflitos familiares, suspeitas e novos mistérios. A movimentação começa quando Macedo e Edilberto informam a Ferette que uma nova cuidadora, vinda de Minas Gerais, está a caminho para assumir os cuidados de Josefa. A notícia desperta curiosidade e inquietação no núcleo, já que a chegada dessa personagem promete mexer nas relações da casa.

Enquanto isso, Arminda presencia um momento delicado: ela ouve Raul desabafar com Josefa sobre a saudade que sente do pai. A confissão, cheia de emoção, atinge em cheio a vilã, que tenta manter o controle enquanto o passado ameaça emergir.

No outro extremo da cidade, Leonardo reaparece em casa após se envolver em uma briga de bar. Zenilda, desconfiada e cansada das atitudes do parceiro, exige uma explicação, mas ele se fecha ainda mais, aumentando a tensão entre o casal e reforçando o clima de instabilidade que ronda o personagem.