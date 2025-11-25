'NA SALA DE CASA'

Brenno Casagrande grava audiovisual intimista após destaque no ‘Estrela da Casa’

Projeto sela nova fase do artista que agora aposta em um registro autoral cheio de emoção

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:23

Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa Crédito: Arleandes Torres

Após conquistar o público no reality Estrela da Casa, da TV Globo, Brenno Casagrande vive um momento de virada na carreira. No último fim de semana, o cantor e compositor baiano gravou o projeto audiovisual Na Sala do Casa, uma produção intimista que celebra sua identidade artística e a conexão com o lugar onde grande parte de suas músicas nasceu: a sala de casa.

O encontro reuniu amigos e parceiros musicais que acompanharam Brenno antes, durante e depois do reality. Entre os convidados estão Denny Denan (Timbalada), Gabriel Elias, Lary, Juceir e Hanii, esses dois últimos companheiros do artista no Estrela da Casa. As participações reforçam a rede de afeto que o programa ajudou a ampliar e que agora se materializa em canções e interpretações de grande carga emocional.

O registro traz dez faixas e foi produzido com cuidado estético: Louise Lima assinou o styling; Deived Cardoso comandou direção de vídeo e fotografia; e Iago Dias cuidou da direção musical. O resultado é uma experiência que mistura simplicidade, potência vocal e a sensibilidade que marcou Brenno no reality.

O significado da sala onde tudo começou

Para Brenno, gravar dentro da própria sala não é apenas uma escolha estética, mas uma declaração sobre suas origens criativas. “É aqui que componho, que canto e que sinto. Muitas das músicas que me trouxeram até o Estrela da Casa nasceram exatamente neste espaço. Transformar isso em um projeto audiovisual é registrar minhas raízes e o lugar que moldou meu jeito de fazer música.”

Ele explica também o simbolismo de receber artistas tão importantes dentro de sua casa.“A sala é onde a gente acolhe quem faz parte da nossa história. E todos que estavam ali têm um pedaço da minha caminhada, inclusive no reality. A minha música me trouxe até aqui, e esse projeto é um agradecimento a tudo o que vivi.”

O próximo passo