Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brenno Casagrande grava audiovisual intimista após destaque no ‘Estrela da Casa’

Projeto sela nova fase do artista que agora aposta em um registro autoral cheio de emoção

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:23

Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa
Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa Crédito: Arleandes Torres

Após conquistar o público no reality Estrela da Casa, da TV Globo, Brenno Casagrande vive um momento de virada na carreira. No último fim de semana, o cantor e compositor baiano gravou o projeto audiovisual Na Sala do Casa, uma produção intimista que celebra sua identidade artística e a conexão com o lugar onde grande parte de suas músicas nasceu: a sala de casa.

O encontro reuniu amigos e parceiros musicais que acompanharam Brenno antes, durante e depois do reality. Entre os convidados estão Denny Denan (Timbalada), Gabriel Elias, Lary, Juceir e Hanii, esses dois últimos companheiros do artista no Estrela da Casa. As participações reforçam a rede de afeto que o programa ajudou a ampliar e que agora se materializa em canções e interpretações de grande carga emocional.

'Na Sala de Casa' de Brenno Casagrande

Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa por Arleandes Torres
Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa por Arleandes Torres
Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa por Arleandes Torres
Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa por Arleandes Torres
Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa por Arleandes Torres
Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa por Arleandes Torres
1 de 6
Brenno Casagrande grava projeto intimista após destaque no Estrela da Casa por Arleandes Torres

O registro traz dez faixas e foi produzido com cuidado estético: Louise Lima assinou o styling; Deived Cardoso comandou direção de vídeo e fotografia; e Iago Dias cuidou da direção musical. O resultado é uma experiência que mistura simplicidade, potência vocal e a sensibilidade que marcou Brenno no reality.

O significado da sala onde tudo começou

Para Brenno, gravar dentro da própria sala não é apenas uma escolha estética, mas uma declaração sobre suas origens criativas. “É aqui que componho, que canto e que sinto. Muitas das músicas que me trouxeram até o Estrela da Casa nasceram exatamente neste espaço. Transformar isso em um projeto audiovisual é registrar minhas raízes e o lugar que moldou meu jeito de fazer música.”

Ele explica também o simbolismo de receber artistas tão importantes dentro de sua casa.“A sala é onde a gente acolhe quem faz parte da nossa história. E todos que estavam ali têm um pedaço da minha caminhada, inclusive no reality. A minha música me trouxe até aqui, e esse projeto é um agradecimento a tudo o que vivi.”

O próximo passo

O audiovisual é apenas o começo. Brenno já adianta que o conceito vai ganhar estrada. “Quero levar esse clima acolhedor para cada canto do Brasil. A ideia é transformar a sala em sentimento, que caiba em teatros, casas de show e, quem sabe, até fora do país. Esse projeto é plural e guiado pelo amor”, finaliza.

Leia mais

Imagem - Zenilda escapa de atropelamento e inicia queda de Arminda em Três Graças

Zenilda escapa de atropelamento e inicia queda de Arminda em Três Graças

Imagem - Viih Tube mobiliza fãs para salvar o pai em A Fazenda 17, mas admite que não assiste ao programa

Viih Tube mobiliza fãs para salvar o pai em A Fazenda 17, mas admite que não assiste ao programa

Imagem - Pedro Bial revela que cogitou suicídio assistido para a mãe: 'Ela não tinha mais prazer nenhum'

Pedro Bial revela que cogitou suicídio assistido para a mãe: 'Ela não tinha mais prazer nenhum'

Tags:

Estrela da Casa Brenno Casagrande axé Music

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Aos 91 anos, Brigitte Bardot preocupa fãs ao ser internada novamente na França: 'Rezem por ela'

Aos 91 anos, Brigitte Bardot preocupa fãs ao ser internada novamente na França: 'Rezem por ela'
Imagem - Gilberto Gil e Elton John são os primeiros anunciados do Rock in Rio 2026

Gilberto Gil e Elton John são os primeiros anunciados do Rock in Rio 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento
01

Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
02

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Vídeo: advogado em carro blindado é morto a tiros na porta de casa
03

Vídeo: advogado em carro blindado é morto a tiros na porta de casa

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
04

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada