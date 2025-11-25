Brenno Casagrande grava audiovisual intimista após destaque no ‘Estrela da Casa’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:23
Após conquistar o público no reality Estrela da Casa, da TV Globo, Brenno Casagrande vive um momento de virada na carreira. No último fim de semana, o cantor e compositor baiano gravou o projeto audiovisual Na Sala do Casa, uma produção intimista que celebra sua identidade artística e a conexão com o lugar onde grande parte de suas músicas nasceu: a sala de casa.
O encontro reuniu amigos e parceiros musicais que acompanharam Brenno antes, durante e depois do reality. Entre os convidados estão Denny Denan (Timbalada), Gabriel Elias, Lary, Juceir e Hanii, esses dois últimos companheiros do artista no Estrela da Casa. As participações reforçam a rede de afeto que o programa ajudou a ampliar e que agora se materializa em canções e interpretações de grande carga emocional.
'Na Sala de Casa' de Brenno Casagrande
O registro traz dez faixas e foi produzido com cuidado estético: Louise Lima assinou o styling; Deived Cardoso comandou direção de vídeo e fotografia; e Iago Dias cuidou da direção musical. O resultado é uma experiência que mistura simplicidade, potência vocal e a sensibilidade que marcou Brenno no reality.
Para Brenno, gravar dentro da própria sala não é apenas uma escolha estética, mas uma declaração sobre suas origens criativas. “É aqui que componho, que canto e que sinto. Muitas das músicas que me trouxeram até o Estrela da Casa nasceram exatamente neste espaço. Transformar isso em um projeto audiovisual é registrar minhas raízes e o lugar que moldou meu jeito de fazer música.”
Ele explica também o simbolismo de receber artistas tão importantes dentro de sua casa.“A sala é onde a gente acolhe quem faz parte da nossa história. E todos que estavam ali têm um pedaço da minha caminhada, inclusive no reality. A minha música me trouxe até aqui, e esse projeto é um agradecimento a tudo o que vivi.”
O audiovisual é apenas o começo. Brenno já adianta que o conceito vai ganhar estrada. “Quero levar esse clima acolhedor para cada canto do Brasil. A ideia é transformar a sala em sentimento, que caiba em teatros, casas de show e, quem sabe, até fora do país. Esse projeto é plural e guiado pelo amor”, finaliza.