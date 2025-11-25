Acesse sua conta
Viih Tube mobiliza fãs para salvar o pai em A Fazenda 17, mas admite que não assiste ao programa

Influenciadora confessa que está “no décimo sono” no horário do reality

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:20

Viih Tube voltou a usar seu enorme alcance nas redes sociais para tentar ajudar o pai, Fabiano Moraes, a escapar da Roça surpresa em A Fazenda 17. O empresário enfrenta Maria Caporusso e Kathy Maravilha em uma berlinda relâmpago que, ao contrário do formato tradicional, elimina quem recebe mais votos do público.

A influenciadora, no entanto, surpreendeu ao admitir que não está acompanhando o programa. “Meu pai tá de novo na roça. Tadinho, só se lasca… Acho que é a quarta vez que ele vai. Será que volta dessa vez?”, brincou. Logo depois, explicou que está apenas seguindo as estratégias definidas pela equipe do peão. “Fiquei sabendo que a Roça é pra sair. A equipe dele tá votando pra Maria sair.”

Viih Tube contou ainda que não tem energia para assistir ao reality no fim da noite. “Não estou conseguindo acompanhar. É muito tarde e eu já estou no décimo sono quando começa o programa. Sendo muito honesta, não estou acompanhando absolutamente nada. Só sei o que postam no perfil do meu pai”, afirmou.

Nos stories, ela reforçou que sua torcida é pela permanência de Fabiano, sem qualquer rivalidade pessoal. “Maria, estou puxando pra tirar você, mas não sei nada do que acontece no programa. Não tenho nada contra. Só quero que meu pai fique”, explicou.

A influenciadora, que já havia organizado mutirões para Fabiano em outras Roças e no Super Paiol, repetiu a estratégia e chegou a oferecer curtidas, mensagens e até follow back para seguidores que comprovassem os votos. No confinamento, peões chegaram a sugerir que o empresário “só ficou” em fases anteriores por ser pai de Viih Tube, algo que ela não comenta, mas segue ignorando enquanto ativa sua torcida.

