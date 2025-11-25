REALITY SHOW

Viih Tube mobiliza fãs para salvar o pai em A Fazenda 17, mas admite que não assiste ao programa

Influenciadora confessa que está “no décimo sono” no horário do reality

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:20

Viih Tube ativa mutirão para salvar Fabiano, mas confessa que não acompanha o reality Crédito: Reprodução

Viih Tube voltou a usar seu enorme alcance nas redes sociais para tentar ajudar o pai, Fabiano Moraes, a escapar da Roça surpresa em A Fazenda 17. O empresário enfrenta Maria Caporusso e Kathy Maravilha em uma berlinda relâmpago que, ao contrário do formato tradicional, elimina quem recebe mais votos do público.

A influenciadora, no entanto, surpreendeu ao admitir que não está acompanhando o programa. “Meu pai tá de novo na roça. Tadinho, só se lasca… Acho que é a quarta vez que ele vai. Será que volta dessa vez?”, brincou. Logo depois, explicou que está apenas seguindo as estratégias definidas pela equipe do peão. “Fiquei sabendo que a Roça é pra sair. A equipe dele tá votando pra Maria sair.”

Viih Tube e o pai, Fabiano Moraes 1 de 9

Viih Tube contou ainda que não tem energia para assistir ao reality no fim da noite. “Não estou conseguindo acompanhar. É muito tarde e eu já estou no décimo sono quando começa o programa. Sendo muito honesta, não estou acompanhando absolutamente nada. Só sei o que postam no perfil do meu pai”, afirmou.

Nos stories, ela reforçou que sua torcida é pela permanência de Fabiano, sem qualquer rivalidade pessoal. “Maria, estou puxando pra tirar você, mas não sei nada do que acontece no programa. Não tenho nada contra. Só quero que meu pai fique”, explicou.