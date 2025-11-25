HOMENAGEM PÓSTUMA

Quanto custa transformar cinzas em diamante? Técnica usada no caso Preta Gil pode valer até R$ 40 mil

Processo usa tecnologia de laboratório para converter parte do carbono das cinzas em uma joia memorial feita sob encomenda

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:28

Cinzas de Preta Gil foram transformadas em diamante como homenagem desejada pela artista Crédito: Reprodução

A despedida de Preta Gil vai ganhar um capítulo simbólico e afetivo. Atendendo a um desejo manifestado pela artista, parte de suas cinzas foi transformada em um diamante memorial, técnica que tem ganhado força no Brasil e no mundo como forma de eternizar lembranças de entes queridos. A cantora morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino.

A criação de um diamante a partir de cinzas é um processo totalmente laboratorial e envolve alta tecnologia. Empresas especializadas extraem o carbono presente nas cinzas e o submetem a etapas que replicam, de forma artificial, as condições extremas de temperatura e pressão responsáveis pela formação natural dos diamantes no interior da Terra.

Como funciona a transformação em diamante

O primeiro passo é isolar o carbono. As cinzas passam por um forno que elimina outros componentes, restando apenas o que será usado para formar a gema. Esse material é aquecido, purificado e convertido em grafite, etapa essencial antes da cristalização.

Na fase seguinte, o grafite é colocado em um núcleo metálico com uma semente de diamante. O conjunto vai para máquinas que simulam pressões altíssimas, superiores a 50 mil atmosferas, e temperaturas acima de 1.500 graus. Semanas depois, forma-se o cristal bruto, que então é lapidado conforme o pedido da família.

Quanto custa a tranformação

O valor varia de acordo com tamanho, cor e grau de pureza. No Brasil, versões menores começam em aproximadamente R$ 1.400, enquanto modelos maiores e personalizados podem ultrapassar R$ 40 mil.

A história por trás da técnica

A prática, chamada de “diamante memorial”, surgiu em laboratório no início dos anos 1950 e hoje se popularizou como homenagem personalizada. Apenas uma fração das cinzas é utilizada, permitindo que outras cerimônias sejam mantidas conforme a vontade da família. Além disso, as pedras sintéticas passam por análises de gemólogos para confirmar autenticidade e qualidade.