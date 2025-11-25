Acesse sua conta
Quanto custa transformar cinzas em diamante? Técnica usada no caso Preta Gil pode valer até R$ 40 mil

Processo usa tecnologia de laboratório para converter parte do carbono das cinzas em uma joia memorial feita sob encomenda

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:28

Cinzas de Preta Gil foram transformadas em diamante como homenagem desejada pela artista
Cinzas de Preta Gil foram transformadas em diamante como homenagem desejada pela artista Crédito: Reprodução

A despedida de Preta Gil vai ganhar um capítulo simbólico e afetivo. Atendendo a um desejo manifestado pela artista, parte de suas cinzas foi transformada em um diamante memorial, técnica que tem ganhado força no Brasil e no mundo como forma de eternizar lembranças de entes queridos. A cantora morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino.

A criação de um diamante a partir de cinzas é um processo totalmente laboratorial e envolve alta tecnologia. Empresas especializadas extraem o carbono presente nas cinzas e o submetem a etapas que replicam, de forma artificial, as condições extremas de temperatura e pressão responsáveis pela formação natural dos diamantes no interior da Terra.

Preta Gil morreu vítima de câncer colorretal

Preta Gil morreu vítima de câncer colorretal

Como funciona a transformação em diamante

O primeiro passo é isolar o carbono. As cinzas passam por um forno que elimina outros componentes, restando apenas o que será usado para formar a gema. Esse material é aquecido, purificado e convertido em grafite, etapa essencial antes da cristalização.

Na fase seguinte, o grafite é colocado em um núcleo metálico com uma semente de diamante. O conjunto vai para máquinas que simulam pressões altíssimas, superiores a 50 mil atmosferas, e temperaturas acima de 1.500 graus. Semanas depois, forma-se o cristal bruto, que então é lapidado conforme o pedido da família.

Preta Gil e o pai, Gilberto Gil

Gilberto Gil e Preta Gil

Quanto custa a tranformação

O valor varia de acordo com tamanho, cor e grau de pureza. No Brasil, versões menores começam em aproximadamente R$ 1.400, enquanto modelos maiores e personalizados podem ultrapassar R$ 40 mil.

A história por trás da técnica

A prática, chamada de “diamante memorial”, surgiu em laboratório no início dos anos 1950 e hoje se popularizou como homenagem personalizada. Apenas uma fração das cinzas é utilizada, permitindo que outras cerimônias sejam mantidas conforme a vontade da família. Além disso, as pedras sintéticas passam por análises de gemólogos para confirmar autenticidade e qualidade.

Para muitas famílias, o diamante se torna um objeto carregado de afeto, transformando luto em memória palpável.

