Quanto custa transformar cinzas em diamante? Técnica usada no caso Preta Gil pode valer até R$ 40 mil

Heider Sacramento
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:28
A despedida de Preta Gil vai ganhar um capítulo simbólico e afetivo. Atendendo a um desejo manifestado pela artista, parte de suas cinzas foi transformada em um diamante memorial, técnica que tem ganhado força no Brasil e no mundo como forma de eternizar lembranças de entes queridos. A cantora morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino.
A criação de um diamante a partir de cinzas é um processo totalmente laboratorial e envolve alta tecnologia. Empresas especializadas extraem o carbono presente nas cinzas e o submetem a etapas que replicam, de forma artificial, as condições extremas de temperatura e pressão responsáveis pela formação natural dos diamantes no interior da Terra.
Preta Gil morreu vítima de câncer colorretal
O primeiro passo é isolar o carbono. As cinzas passam por um forno que elimina outros componentes, restando apenas o que será usado para formar a gema. Esse material é aquecido, purificado e convertido em grafite, etapa essencial antes da cristalização.
Na fase seguinte, o grafite é colocado em um núcleo metálico com uma semente de diamante. O conjunto vai para máquinas que simulam pressões altíssimas, superiores a 50 mil atmosferas, e temperaturas acima de 1.500 graus. Semanas depois, forma-se o cristal bruto, que então é lapidado conforme o pedido da família.
Preta Gil e o pai, Gilberto Gil
O valor varia de acordo com tamanho, cor e grau de pureza. No Brasil, versões menores começam em aproximadamente R$ 1.400, enquanto modelos maiores e personalizados podem ultrapassar R$ 40 mil.
A prática, chamada de “diamante memorial”, surgiu em laboratório no início dos anos 1950 e hoje se popularizou como homenagem personalizada. Apenas uma fração das cinzas é utilizada, permitindo que outras cerimônias sejam mantidas conforme a vontade da família. Além disso, as pedras sintéticas passam por análises de gemólogos para confirmar autenticidade e qualidade.
Para muitas famílias, o diamante se torna um objeto carregado de afeto, transformando luto em memória palpável.