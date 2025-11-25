Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tudo Por Uma Segunda Chance estreia nas redes da Globo com mistério, veneno e triângulo explosivo

Novelinha vertical aposta em clima de suspense e capítulos rápidos no Instagram, TikTok e YouTube da emissora; veja como acompanhar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 08:21

Sangue, veneno e drama no celular: nova novelinha da Globo promete reviravoltas diárias.
Sangue, veneno e drama: nova novelinha da Globo promete reviravoltas diárias. Crédito: Reprodução

A Globo lança nesta terça-feira (25) a novelinha Tudo Por Uma Segunda Chance, sua primeira produção totalmente pensada para ser consumida nas redes sociais. Em formato vertical e com episódios de 2 a 3 minutos, a trama mistura romance, obsessão e um crime que vira o eixo central da história.

Os capítulos inéditos chegam de segunda a sexta, sempre nas páginas oficiais da Globo no Instagram, TikTok e YouTube, criando um modelo de novela fragmentada e contínua, feita para maratonar no celular.

Como é a história

A trama apresenta Lucas e Paula, casal queridinho das redes, que está prestes a oficializar o casamento perfeito. Tudo desmorona quando Soraia, amiga de infância do casal, transforma o amor antigo que sente por Lucas em uma ambição extrema. Movida por ciúme e desejo de tomar o lugar da noiva, ela coloca em prática um plano arriscado: envenenar a rival na véspera do casamento.

Tudo Por Uma Segunda Chance

Bastidores de Tudo Por Uma Segunda Chance por Reprodução
Bastidores de Tudo Por Uma Segunda Chance por Reprodução
Bastidores de Tudo Por Uma Segunda Chance por Reprodução
Bastidores de Tudo Por Uma Segunda Chance por Reprodução
Bastidores de Tudo Por Uma Segunda Chance por Reprodução
1 de 5
Bastidores de Tudo Por Uma Segunda Chance por Reprodução

O que Soraia não espera é que o próprio Lucas seja quem bebe a taça e desmaia poucas horas depois, entrando em coma. A partir daí, a história ganha ritmo de thriller. Paula passa a ser incriminada pelo crime, enquanto Soraia manipula situações para assumir o controle da narrativa e se aproximar do amado incapacitado.

Onde assistir e acompanhar

Tudo Por Uma Segunda Chance será publicada exclusivamente nas redes sociais da Globo. Os episódios entram ao ar diariamente nos seguintes perfis: Instagram da Globo, TikTok da Globo e YouTube da Globo (playlist especial).

Os capítulos sempre ficam disponíveis para rever, e compilados semanais devem ser publicados no YouTube, conforme a estratégia divulgada pela emissora.

Quando saem os episódios

A novelinha estreia nesta terça-feira (25) e ganha novos capítulos todos os dias úteis, sempre no início da manhã, ocupando o horário em que a audiência costuma consumir conteúdos de curta duração nas redes.

Leia mais

Imagem - Quem é Juju do Pix, influenciadora que passou por cirurgia após complicações de procedimento estético clandestino

Quem é Juju do Pix, influenciadora que passou por cirurgia após complicações de procedimento estético clandestino

Imagem - Viviane Araújo reage a cenas com Belo em Três Graças e detalha impacto de sua personagem na novela

Viviane Araújo reage a cenas com Belo em Três Graças e detalha impacto de sua personagem na novela

Imagem - Boo Unzueta revela por que saiu do PodDelas e expõe fim da amizade com Tata Estaniecki

Boo Unzueta revela por que saiu do PodDelas e expõe fim da amizade com Tata Estaniecki

Tags:

Novelas Globo Tudo por uma Segunda Chance

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera
Imagem - Quem é Juju do Pix, influenciadora que passou por cirurgia após complicações de procedimento estético clandestino

Quem é Juju do Pix, influenciadora que passou por cirurgia após complicações de procedimento estético clandestino

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
01

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
03

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
04

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores