NOVELA VERTICAL

Tudo Por Uma Segunda Chance estreia nas redes da Globo com mistério, veneno e triângulo explosivo

Novelinha vertical aposta em clima de suspense e capítulos rápidos no Instagram, TikTok e YouTube da emissora; veja como acompanhar

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 08:21

Sangue, veneno e drama: nova novelinha da Globo promete reviravoltas diárias. Crédito: Reprodução

A Globo lança nesta terça-feira (25) a novelinha Tudo Por Uma Segunda Chance, sua primeira produção totalmente pensada para ser consumida nas redes sociais. Em formato vertical e com episódios de 2 a 3 minutos, a trama mistura romance, obsessão e um crime que vira o eixo central da história.

Os capítulos inéditos chegam de segunda a sexta, sempre nas páginas oficiais da Globo no Instagram, TikTok e YouTube, criando um modelo de novela fragmentada e contínua, feita para maratonar no celular.

Como é a história

A trama apresenta Lucas e Paula, casal queridinho das redes, que está prestes a oficializar o casamento perfeito. Tudo desmorona quando Soraia, amiga de infância do casal, transforma o amor antigo que sente por Lucas em uma ambição extrema. Movida por ciúme e desejo de tomar o lugar da noiva, ela coloca em prática um plano arriscado: envenenar a rival na véspera do casamento.

O que Soraia não espera é que o próprio Lucas seja quem bebe a taça e desmaia poucas horas depois, entrando em coma. A partir daí, a história ganha ritmo de thriller. Paula passa a ser incriminada pelo crime, enquanto Soraia manipula situações para assumir o controle da narrativa e se aproximar do amado incapacitado.

Onde assistir e acompanhar

Tudo Por Uma Segunda Chance será publicada exclusivamente nas redes sociais da Globo. Os episódios entram ao ar diariamente nos seguintes perfis: Instagram da Globo, TikTok da Globo e YouTube da Globo (playlist especial).

Os capítulos sempre ficam disponíveis para rever, e compilados semanais devem ser publicados no YouTube, conforme a estratégia divulgada pela emissora.

