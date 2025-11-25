Acesse sua conta
Boo Unzueta revela por que saiu do PodDelas e expõe fim da amizade com Tata Estaniecki

Influenciadora conta que decisão partiu da empresa, fala em decepção e confirma que não mantém mais vínculo pessoal com a antiga parceira de bancada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:36

Boo confirma fim da amizade com Tata após saída do PodDelas
Boo confirma fim da amizade com Tata após saída do PodDelas Crédito: Reprodução

A influenciadora Boo Unzueta abriu o jogo sobre sua saída do PodDelas e sobre a ruptura definitiva com Tata Estaniecki. A declaração veio ao vivo, nesta segunda-feira (24), durante o programa De Frente com Blogueirinha, onde Boo falou pela primeira vez de forma direta sobre o assunto que vinha gerando especulações nas redes.

De acordo com ela, não houve escolha pessoal ou desgaste profissional entre as duas apresentadoras. A mudança foi uma decisão empresarial. Boo afirmou que apenas recebeu a notícia de que o contrato não seria renovado e que a reformulação do programa já estava sendo desenhada.

“No fim das contas, eles quiseram mudar a dinâmica e seguir outro caminho. A empresa decidiu não renovar o meu contrato” contou. Questionada se acreditava que não se encaixava mais no formato atual, ela foi categórica ao dizer que não sabe o que motivou a mudança.

Tata e Boo

Tata e Boo por Reprodução
Tata e Boo por Reprodução
Tata e Boo por Reprodução
Tata e Boo por Reprodução
Tata e Boo por Reprodução
1 de 5
Tata e Boo por Reprodução

O momento mais comentado da entrevista surgiu quando Blogueirinha perguntou sobre a amizade com Tata Estaniecki. Boo confirmou que o rompimento foi completo e que não existe mais qualquer laço pessoal entre elas.

“Não tem mais amizade nenhuma. Se a gente se encontrar em algum evento, vai ser só um cumprimento educado. A forma como tudo aconteceu me deixou bem chateada” revelou, reforçando que a relação não é mais recuperável.

Mesmo sem entrar em detalhes, Boo deixou claro que o afastamento foi doloroso e que sentiu o impacto tanto na rotina profissional quanto na pessoal. Ainda assim, disse estar focada em seguir adiante, construir novos projetos e reorganizar sua carreira após a saída repentina.

A entrevista viralizou nas redes e reacendeu discussões sobre bastidores do PodDelas, que passou por reformulação completa desde a troca de apresentadoras.

