Boo Unzueta revela por que saiu do PodDelas e expõe fim da amizade com Tata Estaniecki

Heider Sacramento
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:36
A influenciadora Boo Unzueta abriu o jogo sobre sua saída do PodDelas e sobre a ruptura definitiva com Tata Estaniecki. A declaração veio ao vivo, nesta segunda-feira (24), durante o programa De Frente com Blogueirinha, onde Boo falou pela primeira vez de forma direta sobre o assunto que vinha gerando especulações nas redes.
De acordo com ela, não houve escolha pessoal ou desgaste profissional entre as duas apresentadoras. A mudança foi uma decisão empresarial. Boo afirmou que apenas recebeu a notícia de que o contrato não seria renovado e que a reformulação do programa já estava sendo desenhada.
“No fim das contas, eles quiseram mudar a dinâmica e seguir outro caminho. A empresa decidiu não renovar o meu contrato” contou. Questionada se acreditava que não se encaixava mais no formato atual, ela foi categórica ao dizer que não sabe o que motivou a mudança.
Tata e Boo
O momento mais comentado da entrevista surgiu quando Blogueirinha perguntou sobre a amizade com Tata Estaniecki. Boo confirmou que o rompimento foi completo e que não existe mais qualquer laço pessoal entre elas.
“Não tem mais amizade nenhuma. Se a gente se encontrar em algum evento, vai ser só um cumprimento educado. A forma como tudo aconteceu me deixou bem chateada” revelou, reforçando que a relação não é mais recuperável.
Mesmo sem entrar em detalhes, Boo deixou claro que o afastamento foi doloroso e que sentiu o impacto tanto na rotina profissional quanto na pessoal. Ainda assim, disse estar focada em seguir adiante, construir novos projetos e reorganizar sua carreira após a saída repentina.
A entrevista viralizou nas redes e reacendeu discussões sobre bastidores do PodDelas, que passou por reformulação completa desde a troca de apresentadoras.