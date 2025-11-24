Roubo da estátua vira pesadelo para Gerluce com traição e descoberta arrasadora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:03
O que parecia ser o grande triunfo de Gerluce em Três Graças acaba se transformando em uma sequência de frustrações que derrubam a protagonista de volta ao zero. Depois de arquitetar o roubo da estátua que movimenta toda a trama, a personagem de Sophie Charlotte até consegue tirar a peça da casa de Arminda. Mas o alívio dura pouco.
Ao esconder o objeto no ferro-velho da Chacrinha, o grupo se surpreende ao encontrar dentro da escultura os R$ 5 milhões que todos buscavam. A revelação é tão intensa que Gerluce chega a desmaiar ao ver o montante. Só que a festa vira caos quando Misael, até então aliado de confiança, pega o dinheiro e desaparece sem avisar ninguém.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
A traição abala Gerluce profundamente, principalmente por ela ter mantido como motivação a compra de remédios verdadeiros para a comunidade. Ainda decidida a seguir em frente, ela tenta vender a estátua — e aí vem a segunda bomba.
Júnior localiza um antiquário, onde Feliciano analisa a peça e revela um detalhe decisivo: a obra original do escultor Giovanni Aragna possui um símbolo secreto, o desenho de uma aranha escondido na estrutura. A falta dessa marca é suficiente para decretar o pior: a estátua pode ser apenas uma cópia.
“É melhor dar adeus ao milhão e meio de dólares. Se não tem a aranha, não é original”, diz o especialista.
Arrasada, Gerluce resume a decepção: “Triste saber que isso aí não vale nada… e que a gente vai ficar sem o dinheiro pra comprar remédios de verdade pro nosso povo”.
As duas revelações, a fuga de Misael com o dinheiro e o possível golpe da falsificação, colocam Gerluce em um novo ponto de virada. Sem recursos, sem aliados e com a comunidade ainda precisando de ajuda, a protagonista deve enfrentar uma nova fase na novela, marcada por reviravoltas e maior tensão social na Chacrinha.