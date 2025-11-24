Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Roubo da estátua vira pesadelo para Gerluce com traição e descoberta arrasadora

Golpe certeiro? Após retirar a estátua da mansão, Gerluce enfrenta duas revelações que mudam completamente o rumo do plano

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:03

Gerluce é flagrada e presa por Samuel após roubo em Três Graças
Gerluce é flagrada e presa por após roubo em Três Graças Crédito: Globo/Fábio Rocha

O que parecia ser o grande triunfo de Gerluce em Três Graças acaba se transformando em uma sequência de frustrações que derrubam a protagonista de volta ao zero. Depois de arquitetar o roubo da estátua que movimenta toda a trama, a personagem de Sophie Charlotte até consegue tirar a peça da casa de Arminda. Mas o alívio dura pouco.

Ao esconder o objeto no ferro-velho da Chacrinha, o grupo se surpreende ao encontrar dentro da escultura os R$ 5 milhões que todos buscavam. A revelação é tão intensa que Gerluce chega a desmaiar ao ver o montante. Só que a festa vira caos quando Misael, até então aliado de confiança, pega o dinheiro e desaparece sem avisar ninguém.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
1 de 4
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

A traição abala Gerluce profundamente, principalmente por ela ter mantido como motivação a compra de remédios verdadeiros para a comunidade. Ainda decidida a seguir em frente, ela tenta vender a estátua — e aí vem a segunda bomba.

Júnior localiza um antiquário, onde Feliciano analisa a peça e revela um detalhe decisivo: a obra original do escultor Giovanni Aragna possui um símbolo secreto, o desenho de uma aranha escondido na estrutura. A falta dessa marca é suficiente para decretar o pior: a estátua pode ser apenas uma cópia.

“É melhor dar adeus ao milhão e meio de dólares. Se não tem a aranha, não é original”, diz o especialista.

Arrasada, Gerluce resume a decepção: “Triste saber que isso aí não vale nada… e que a gente vai ficar sem o dinheiro pra comprar remédios de verdade pro nosso povo”.

As duas revelações, a fuga de Misael com o dinheiro e o possível golpe da falsificação, colocam Gerluce em um novo ponto de virada. Sem recursos, sem aliados e com a comunidade ainda precisando de ajuda, a protagonista deve enfrentar uma nova fase na novela, marcada por reviravoltas e maior tensão social na Chacrinha.

Tags:

Novelas Novela Três Graças

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos
Imagem - Após ataque de amiga a Virgínia, Ana Castela quebra silêncio e esclarece polêmica

Após ataque de amiga a Virgínia, Ana Castela quebra silêncio e esclarece polêmica

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador
01

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)
02

Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Imagem - Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’
03

Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
04

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais