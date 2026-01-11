Acesse sua conta
Cor e número da sorte deste domingo (11 de janeiro) mostram caminhos de renovação emocional e decisões mais leves

O dia favorece encerramentos, reflexões e pequenos ajustes emocionais que preparam o terreno para uma semana mais organizada e consciente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O domingo chega com clima de fechamento de ciclos e reorganização interna. É um dia ideal para observar padrões, resolver pendências emocionais e alinhar expectativas. As cores e os números da sorte ajudam a limpar excessos e a fortalecer escolhas mais coerentes com o que cada signo realmente precisa. Veja a previsão.

Áries: Reflexões trazem maturidade emocional. Evite reações impulsivas e observe antes de agir.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Touro: O dia favorece descanso e prazer simples. Valorize o que traz segurança emocional.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Gêmeos: Pensamentos se organizam melhor quando há silêncio. Menos estímulos, mais clareza.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 14

Câncer: O domingo fortalece laços afetivos e promove cura emocional. Priorize quem te acolhe.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Leão: Um encerramento traz alívio. Soltar expectativas excessivas renova sua energia.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: O dia favorece planejamento leve e sem cobranças. Organize a mente antes da agenda.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 16

Libra: Equilíbrio emocional vem de escolhas honestas. Evite agradar a todos e escute a si.

Cor da sorte: Azul-acinzentado

Número da sorte: 7

Escorpião: Introspecção ajuda a entender sentimentos profundos. Preserve sua energia.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 4

Sagitário: O domingo pede desaceleração e cuidado com o corpo. Não exagere nos compromissos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Capricórnio: Reflexões sobre o futuro ganham força. Um descanso consciente faz toda diferença.

Cor da sorte: Grafite

Número da sorte: 8

Aquário: Ideias sobre mudanças pessoais surgem com clareza. Anote insights importantes.

Cor da sorte: Verde-água

Número da sorte: 11

Peixes: Emoções se estabilizam quando você respeita seus limites. Bom dia para autocuidado.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 12

