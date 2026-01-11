Cor e número da sorte deste domingo (11 de janeiro) mostram caminhos de renovação emocional e decisões mais leves

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 09:00
O domingo chega com clima de fechamento de ciclos e reorganização interna. É um dia ideal para observar padrões, resolver pendências emocionais e alinhar expectativas. As cores e os números da sorte ajudam a limpar excessos e a fortalecer escolhas mais coerentes com o que cada signo realmente precisa. Veja a previsão.
Áries: Reflexões trazem maturidade emocional. Evite reações impulsivas e observe antes de agir.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Touro: O dia favorece descanso e prazer simples. Valorize o que traz segurança emocional.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Gêmeos: Pensamentos se organizam melhor quando há silêncio. Menos estímulos, mais clareza.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 14
Câncer: O domingo fortalece laços afetivos e promove cura emocional. Priorize quem te acolhe.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Leão: Um encerramento traz alívio. Soltar expectativas excessivas renova sua energia.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Virgem: O dia favorece planejamento leve e sem cobranças. Organize a mente antes da agenda.
Cor da sorte: Verde-oliva
Número da sorte: 16
Libra: Equilíbrio emocional vem de escolhas honestas. Evite agradar a todos e escute a si.
Cor da sorte: Azul-acinzentado
Número da sorte: 7
Escorpião: Introspecção ajuda a entender sentimentos profundos. Preserve sua energia.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 4
Sagitário: O domingo pede desaceleração e cuidado com o corpo. Não exagere nos compromissos.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 5
Capricórnio: Reflexões sobre o futuro ganham força. Um descanso consciente faz toda diferença.
Cor da sorte: Grafite
Número da sorte: 8
Aquário: Ideias sobre mudanças pessoais surgem com clareza. Anote insights importantes.
Cor da sorte: Verde-água
Número da sorte: 11
Peixes: Emoções se estabilizam quando você respeita seus limites. Bom dia para autocuidado.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 12