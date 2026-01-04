Acesse sua conta
5 signos começam 2026 com o pé direito e sentem a mudança logo em janeiro

O primeiro mês do ano chega com oportunidades de crescimento, clareza emocional e decisões

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Janeiro marca um ponto de virada importante. Há mais consciência sobre escolhas, relações e planos futuros. Para esses cinco signos, o mês funciona como um empurrão positivo, mostrando que o esforço começa a dar retorno e que vale a pena investir no que faz sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Janeiro pede foco e organização. Você começa o ano pensando no futuro e ajustando rotinas para se sentir mais produtiva e segura. Também é um bom momento para cuidar do lar e fortalecer vínculos próximos, criando uma base emocional mais estável.

Dica cósmica: estrutura hoje o que você quer sustentar ao longo do ano.

Câncer: O mês reforça que você não deve diminuir seu brilho por ninguém. Há expansão social, mais confiança e objetivos mais claros, tanto no amor quanto na carreira. Relações sólidas ganham destaque, e o passado deixa de ser um peso para virar aprendizado.

Dica cósmica: confie no seu valor e escolha quem cresce com você.

Libra: Mesmo com alguns desafios internos, janeiro ajuda você a se fortalecer emocionalmente. Questões familiares e afetivas entram em fase de cura, e você aprende a agir com mais gentileza consigo mesma. Aos poucos, sua criatividade e carisma voltam a ganhar espaço.

Dica cósmica: cuidar das raízes fortalece tudo o que vem depois.

Capricórnio: Relacionamentos e parcerias fluem melhor, especialmente quando você se comunica com clareza. Janeiro testa sua paciência, mas também prepara você para assumir posições de liderança com mais segurança. Amizades e conexões certas fazem toda a diferença agora.

Dica cósmica: dividir ideias abre caminhos inesperados.

Aquário: O mês começa pedindo mais consciência financeira e termina com mais leveza emocional. Você se sente mais aberta ao amor, a reconciliações e a novas possibilidades afetivas. É um período de se valorizar mais e atrair relações alinhadas ao que você é hoje.

Dica cósmica: quando você se escolhe, o resto se ajusta.

Signo Câncer Áries Libra Capricórnio Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

