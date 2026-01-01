ASTROLOGIA

Os astros mandam avisar: descubra qual o dia mais sortudo de janeiro de 2026 para cada signo

Janeiro abre o ano com escolhas conscientes, oportunidades certeiras e momentos em que a sorte encontra quem sabe o que merece

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Janeiro de 2026 convida você a agir com mais intenção e menos pressa. A sorte deste mês não vem de impulsos, mas de decisões alinhadas com quem você está se tornando. Em vez de promessas vazias, vale refletir sobre o que realmente deseja construir ao longo do ano e confiar no caminho que começa a se desenhar agora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo: 26 de janeiro

Janeiro marca o início de um novo ciclo pessoal. Neste dia, você sente mais clareza sobre quem quer ser e para onde deseja ir. Sonhos antigos ganham força e a confiança em si mesma cresce.

Dica cósmica: visualize o futuro que deseja como se ele já estivesse acontecendo.

Touro

Dia mais sortudo: 4 de janeiro

O mês começa com sensação de avanço e expansão. Oportunidades ligadas a trabalho, dinheiro ou mudanças importantes surgem logo no início do ano.

Dica cósmica: não se prenda ao que já não acompanha seu crescimento.

Gêmeos

Dia mais sortudo: 25 de janeiro

Ideias ganham forma e reconhecimento. Este é um dia favorável para decisões profissionais, conversas importantes e novos projetos que trazem realização.

Dica cósmica: confie na sua visão, mesmo que outros ainda não a compreendam.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Câncer

Dia mais sortudo: 2 de janeiro

O ano começa pedindo mais fé em si mesma. Mudanças positivas na carreira ou na forma como você se posiciona ganham força.

Dica cósmica: valorize sua trajetória e reconheça o quanto já evoluiu.

Leão

Dia mais sortudo: 25 de janeiro

A vida pede ajustes na rotina e nas prioridades. Este dia ajuda você a encontrar mais equilíbrio entre ambição e bem-estar.

Dica cósmica: sucesso também é viver com mais leveza.

Virgem

Dia mais sortudo: 18 de janeiro

Criatividade, prazer e felicidade entram em destaque. Um novo começo emocional ou pessoal se apresenta de forma natural.

Dica cósmica: coloque sua alegria no centro das decisões.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra

Dia mais sortudo: 17 de janeiro

A gratidão muda sua percepção sobre o passado e abre portas para novas experiências. O dia favorece escolhas diferentes e inspiradoras.

Dica cósmica: reconhecer o que deu certo atrai ainda mais.

Escorpião

Dia mais sortudo: 1º de janeiro

O ano começa com conversas decisivas e ideias transformadoras. Propostas inesperadas podem mudar seus planos para melhor.

Dica cósmica: pense antes de agir, mas não deixe oportunidades passarem.

Sagitário

Dia mais sortudo: 26 de janeiro

Um chamado interno pede mais sentido e autenticidade. Este dia ajuda você a alinhar propósito, criatividade e prazer de viver.

Dica cósmica: sua verdade é o melhor caminho.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio

Dia mais sortudo: 4 de janeiro

Energia, foco e determinação marcam o início do ano. É um excelente momento para tomar iniciativa e liderar mudanças importantes.

Dica cósmica: a sorte acompanha quem age com coragem.

Aquário

Dia mais sortudo: 19 de janeiro

Um novo ciclo pessoal se inicia. O dia favorece decisões sobre identidade, imagem e objetivos para o ano.

Dica cósmica: seja quem você realmente é, sem pedir permissão.

Peixes

Dia mais sortudo: 23 de janeiro

O momento pede pausa, escuta interna e cuidado emocional. A sorte surge quando você respeita seus próprios limites.