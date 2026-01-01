Os astros mandam avisar: descubra qual o dia mais sortudo de janeiro de 2026 para cada signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05:00
Janeiro de 2026 convida você a agir com mais intenção e menos pressa. A sorte deste mês não vem de impulsos, mas de decisões alinhadas com quem você está se tornando. Em vez de promessas vazias, vale refletir sobre o que realmente deseja construir ao longo do ano e confiar no caminho que começa a se desenhar agora. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Dia mais sortudo: 26 de janeiro
Janeiro marca o início de um novo ciclo pessoal. Neste dia, você sente mais clareza sobre quem quer ser e para onde deseja ir. Sonhos antigos ganham força e a confiança em si mesma cresce.
Dica cósmica: visualize o futuro que deseja como se ele já estivesse acontecendo.
Touro
Dia mais sortudo: 4 de janeiro
O mês começa com sensação de avanço e expansão. Oportunidades ligadas a trabalho, dinheiro ou mudanças importantes surgem logo no início do ano.
Dica cósmica: não se prenda ao que já não acompanha seu crescimento.
Gêmeos
Dia mais sortudo: 25 de janeiro
Ideias ganham forma e reconhecimento. Este é um dia favorável para decisões profissionais, conversas importantes e novos projetos que trazem realização.
Dica cósmica: confie na sua visão, mesmo que outros ainda não a compreendam.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Câncer
Dia mais sortudo: 2 de janeiro
O ano começa pedindo mais fé em si mesma. Mudanças positivas na carreira ou na forma como você se posiciona ganham força.
Dica cósmica: valorize sua trajetória e reconheça o quanto já evoluiu.
Leão
Dia mais sortudo: 25 de janeiro
A vida pede ajustes na rotina e nas prioridades. Este dia ajuda você a encontrar mais equilíbrio entre ambição e bem-estar.
Dica cósmica: sucesso também é viver com mais leveza.
Virgem
Dia mais sortudo: 18 de janeiro
Criatividade, prazer e felicidade entram em destaque. Um novo começo emocional ou pessoal se apresenta de forma natural.
Dica cósmica: coloque sua alegria no centro das decisões.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra
Dia mais sortudo: 17 de janeiro
A gratidão muda sua percepção sobre o passado e abre portas para novas experiências. O dia favorece escolhas diferentes e inspiradoras.
Dica cósmica: reconhecer o que deu certo atrai ainda mais.
Escorpião
Dia mais sortudo: 1º de janeiro
O ano começa com conversas decisivas e ideias transformadoras. Propostas inesperadas podem mudar seus planos para melhor.
Dica cósmica: pense antes de agir, mas não deixe oportunidades passarem.
Sagitário
Dia mais sortudo: 26 de janeiro
Um chamado interno pede mais sentido e autenticidade. Este dia ajuda você a alinhar propósito, criatividade e prazer de viver.
Dica cósmica: sua verdade é o melhor caminho.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Capricórnio
Dia mais sortudo: 4 de janeiro
Energia, foco e determinação marcam o início do ano. É um excelente momento para tomar iniciativa e liderar mudanças importantes.
Dica cósmica: a sorte acompanha quem age com coragem.
Aquário
Dia mais sortudo: 19 de janeiro
Um novo ciclo pessoal se inicia. O dia favorece decisões sobre identidade, imagem e objetivos para o ano.
Dica cósmica: seja quem você realmente é, sem pedir permissão.
Peixes
Dia mais sortudo: 23 de janeiro
O momento pede pausa, escuta interna e cuidado emocional. A sorte surge quando você respeita seus próprios limites.
Dica cósmica: silenciar também é uma forma de avançar.