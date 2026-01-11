FAMILIA

Arrependida por não ter tido filhos? Mulher fala as consequências de não ter herdeiros para o resto da vida

Maria Coffey narra como a decisão de não ter filhos traz liberdade, mas também cobrança social e dúvidas que podem ressurgir na velhice

Agência Correio

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 08:00

Após perdas e um acidente do marido, a autora encara a pergunta sobre apoio no futuro e repete: “A vida é um risco.” Crédito: Reprodução/YT

Maria Coffey já passou do momento em que decidiu não ter filhos, mas diz que a escolha continua abrindo e fechando portas. Com o tempo, as consequências mudam de forma e aparecem em lugares que ela não esperava.

Isso é o fio condutor do livro Instead: Navigating the Adventures of a Childfree Life, lançado em 2023. A autora revisita a própria história e descreve como é envelhecer fora do roteiro mais comum.

O relato não entrega uma moral pronta. Ele mostra que decisões irreversíveis carregam risco, e que a curiosidade pelo caminho não vivido pode surgir mesmo quando a escolha foi feita com convicção.

O choque entre desejo pessoal e expectativa social

Coffey diz que muita gente aprende cedo que ter filhos seria uma obrigação natural. “Acho que muita gente cresce com a ideia de que ter filhos é o nosso destino biológico”, afirmou, em ligação da Catalunha.

Para ela, essa regra nunca encaixou. A diferença de desejo, segundo Coffey, pode virar cobrança em conversas simples, inclusive quando a pergunta parece apenas curiosidade.

Ao falar sobre a mãe, Coffey não suaviza o conflito. “Eu não queria a vida que minha mãe queria para mim, uma vida estabelecida, segura, com plano de aposentadoria e um emprego fixo. Eu sabia que queria um tipo de vida diferente.”

Ela diz que apostou em uma vida menos previsível. Ainda assim, reconhece que o mundo costuma recompensar quem segue o roteiro, e isso pode deixar quem escolhe diferente mais exposto a julgamento.

Nascida na Inglaterra, em uma família irlandesa católica da classe trabalhadora, Coffey se descreve inquieta. Olhando o passado, ela destaca episódios que mexeram com sua relação com segurança e futuro.

Ela quase se afogou e sentiu urgência de viver com intensidade. Mais tarde, perdeu o primeiro grande amor em um acidente de montanhismo, e isso reforçou a associação entre amor e perda.

Uma vida de viagens e a cobrança que vem em forma de pergunta

Na casa dos 30, Coffey foi para a costa oeste do Canadá, conheceu Dag Goering e os dois seguiram uma vida de viagens. Escrever, fotografar e trabalhar em diferentes lugares virou rotina.

Em comunidades remotas, ela sentiu o julgamento sem filtro. “Quando eu viajava muito para lugares remotos, foi quando me fizeram sentir meio estranha em comunidades onde a escolha de não ter filhos é completamente inconcebível.”

Com o tempo, a cobrança ganhou outra embalagem. “Depois... as perguntas eram: você teve filhos? Você tem netos? E vinha aquela enorme perplexidade.”

Durante uma viagem ao Vietnã, Coffey conheceu Bac, uma menina que vivia na rua, e tentou ajudá-la. Ali, ela diz que experimentou um tipo de amor inesperado, com peso real.

Ela descreve o impacto como ter sido pega de surpresa. Com o tempo, conclui que não ter tido um filho não impede perdas emocionais, porque vínculos fortes também nascem fora da parentalidade.

Coffey chama esse puxão de “counterfactual curiosity”. Para ela, é a curiosidade pelo que poderia ter sido, algo que pode aparecer em escolhas que mudam tudo, como carreira, cidade e relações.

O tema voltou com força quando Dag sofreu um acidente grave de bicicleta. Coffey diz que se pegou imaginando se teria sido conforto ter um filho com ele, e conta que o casal conversou muito.

A metáfora do foguete e a ideia de continuidade

Ela conta a pergunta e a resposta que ficou. “Eu disse ao Dag: ‘você acha que a velhice seria mais fácil e suportável se tivéssemos filhos?’ E ele disse: ‘acho que é como lançar um foguete para o futuro com um pedacinho de você preso nele’. De certo modo, você não morre de verdade”, diz Coffey.

Para ela, a imagem traduz desejo de continuidade. Ao mesmo tempo, não promete conforto automático, apenas ilumina a dúvida que pode aparecer na velhice.

O livro não oferece garantias, mas ajuda a organizar perguntas que costumam ficar soltas. Ele deixa claro que a decisão não se resume a “ter” ou “não ter”, e sim a como viver depois.

-Separe desejo de pressão social e familiar.

-Pense em rede de apoio como prática, não como certeza.

-Aceite que escolhas podem ser certas e ainda assim gerar dúvidas.

Quando perguntam hoje, Coffey responde sem romantizar nenhum lado. “Eu costumo dizer que, quando mulheres jovens me fazem hoje a pergunta do bebê, eu respondo que é tudo um risco. Não ter um filho é um risco, ter um filho é um risco. A vida é um risco.”

Ela reforça lembrando que a parentalidade também pode trazer dores profundas. “Eu conheço pessoas cujos filhos morreram, e isso é a pior coisa.” E completa: “Há tanto potencial de sofrimento”, diz Coffey.

Mesmo com perguntas abertas, Coffey fecha o relato com um conselho direto. “Você só precisa seguir o seu coração”, diz.