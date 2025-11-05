SÓ DIVERSÃO?

O que gostar de filmes de terror revela sobre sua personalidade, segundo a psicologia

O fascínio pelo escuro e pelo macabro pode revelar sua personalidade e sua maneira de lidar com o estresse

Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:00

A ciência explica que gostar de filmes de terror pode te revelar uma pessoa mais aberta a novas experiências Crédito: Divulgação

O medo e a fascinação pelo desconhecido andam lado a lado para muitas pessoas. Você é daquelas que troca o romance ou a comédia por uma boa dose de adrenalina e sustos? Saiba que essa sua preferência por filmes de terror pode ser mais do que apenas a busca por emoção; ela esconde traços de personalidade curiosos e revela a sua forma de lidar com o estresse e a curiosidade. É hora de desvendar a psicologia por trás da sua maratona de filmes assustadores.

Essa atração pelo gênero persiste porque ele brinca habilmente com a fronteira entre atração e repulsa, conforme explicou o psicólogo clínico Alberto Soler à GQ Espanha. O terror oferece uma oportunidade de "experimentar o desconhecido sem risco real", permitindo que o espectador explore seus próprios medos, tabus ou vulnerabilidades de uma forma controlada, mas ainda assim fascinante.

Entender essa dinâmica pode oferecer pistas valiosas sobre como a sua mente processa emoções intensas. Se você é fã, é provável tolerar melhor a tensão emocional e não se abale facilmente pelo extremo, buscando, no fundo, experiências extremas controladas.

A atração pelo macabro revela traços de personalidade?

A resposta é sim! Revistas especializadas em psicologia indicam que a preferência por filmes de terror pode estar associada a características como a abertura a novas experiências e uma habilidade especial para confrontar o perturbador. Ou seja, não é só sobre gritar: é também sobre a sua capacidade de lidar com o que é diferente e intenso.

Para alguns pesquisadores, gostar de filmes de terror pode estar ligado a níveis mais baixos de ansiedade e empatia. Calma, isso não é um julgamento! Esse fator torna mais simples apreciar o medo sem se envolver emocionalmente de forma tão intensa. É uma forma de distanciamento que permite desfrutar da tensão sem se deixar consumir pela angústia dos personagens.

