Você usa o relógio do lado certo? Saiba o que dizem os especialistas

Entenda por que a maioria prefere o relógio no pulso esquerdo e saiba o que mudou recentemente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13:00

Tradição ou conforto? Veja como escolher o lado ideal para usar relógio.
Tradição ou conforto? Veja como escolher o lado ideal para usar relógio. Crédito: Freepik

O simples hábito de usar o relógio no pulso esquerdo esconde uma tradição com raízes históricas e uma série de motivos práticos que continuam atuais.

Especialistas explicam que, mais do que tradição, a escolha do pulso reflete hábitos, conforto e personalidade em tempos de smartwatches.

Ao longo do tempo, o relógio deixou de ser apenas um acessório funcional para transformar-se em peça de estilo e praticidade, acompanhando a evolução dos costumes e as tendências tecnológicas.

Tradição que vem da guerra

Segundo especialistas do setor, a escolha pelo pulso esquerdo remonta à Primeira Guerra Mundial. Soldados precisavam consultar as horas sem soltar as armas, o que tornou prático usar o relógio no braço não dominante — a maioria era destra. Como afirmam os especialistas do blog da Roselin: "O costume de usar relógio no pulso esquerdo tem suas raízes na Primeira Guerra Mundial, quando os soldados precisavam verificar as horas rapidamente sem largar as armas."

Além disso, os primeiros modelos de relógios de pulso eram feitos para serem ajustados com a mão direita, reforçando ainda mais o padrão que se mantém forte até hoje.

O relógio evoluiu — e o costume também

Com o passar dos anos, o relógio de pulso acompanhou mudanças comportamentais e tecnológicas. De acessório exclusivo ao status de símbolo de elegância, ele sempre marcou presença nos momentos importantes.

Hoje, smartwatches e relógios esportivos ganham cada vez mais espaço, indo além de simplesmente marcar as horas. Segundo o especialista: "Smartwatches e relógios esportivos ganharam popularidade, pois vão além de simplesmente mostrar as horas."

Personalização é tendência em 2024

Mais do que seguir uma regra, cada pessoa escolhe a mão do relógio conforme sua rotina e personalidade. Atualmente, a sociedade está mais flexível: "Em 2024, a tendência é a personalização e a individualidade, permitindo que cada pessoa decida a melhor forma de usar seu relógio, seja um smartwatch moderno, um relógio esportivo ou uma peça clássica atemporal."

O importante é o conforto e a facilidade no dia a dia. Se o usuário é destro, tende a optar pelo braço esquerdo justamente para evitar batidas e facilitar a manipulação do relógio.

Como decidir em qual mão usar o relógio?

Para quem ainda fica em dúvida, confira alguns pontos que podem ajudar na decisão:

  • O conforto ao realizar tarefas diárias;
  • Rotina de movimentos e atividades físicas;
  • Estilo pessoal e combinação com acessórios;
  • Tipo de relógio (clássico, esportivo ou smartwatch);
  • Preferência individual: escolha o lado que faz mais sentido para você.

Se ainda restam dúvidas, vale experimentar em ambos os pulsos e sentir onde o relógio se encaixa melhor na rotina.

Relógio como acessório e estilo de vida

O relógio ficou conhecido por muito tempo como peça central de bom gosto e elegância. Hoje, além da função, destacam-se as possibilidades de combinar joias, roupas e outros acessórios. Diferentes ocasiões pedem estilos distintos, mas, no fim, o que importa é o bem-estar e a expressão pessoal.

Como ressaltam os especialistas, "relógios clássicos continuam sendo uma escolha popular para ocasiões formais e combinam elegantemente com joias e roupas tanto para homens quanto para mulheres."

Um hábito contemporâneo

Mesmo com a popularidade dos smartphones, o relógio de pulso não perdeu espaço. Mudou de funções e tornou-se inteligente, mas o costume do pulso esquerdo permanece forte para a maioria dos usuários.

A liberdade de escolha, o conforto e a flexibilidade guiam a tendência atual. Adaptar-se à nova rotina é fundamental para quem quer acompanhar a evolução sem perder autenticidade.

Dica final

Se você é destro, usar o relógio na esquerda ainda proporciona maior comodidade e evita danos ao acessório. Mas, acima de tudo, coloque seu estilo em primeiro lugar: o relógio é também uma extensão da sua personalidade.

