Hoje milionário, John Cena era morador de rua e comia pizza de graça antes de tentar carreira como ator nos anos 1990

Estrela do wrestling passou por maus bocados no começo de sua carreira

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 08:00

John Cena é considerado por muitos o maior lutador de WWE de todos Crédito: Imagem: Snerkie

John Felix Anthony Cena é um dos lutadores de luta livre mais conhecidos do mundo, ao lado de outras estrelas como The Rock. Mas as coisas nem sempre foram tão gloriosas para Cena, e ele relembra como era morador de rua quando se mudou para Los Angeles nos anos 1990.

A estrela de wrestling profissional relembrou, no programa do comediante Kevin Hart, 'Hart to Heart’, que depois de se formar em fisiologia, todos os caminhos de uma carreira fitness pareciam se fechar para ele, e ele estava tentando virar policial rodoviário.

Entenda melhor sobre a dramática história de Cena, e descubra como ele virou o jogo para se tornar um dos maiores da história do WWE.

O drama de Cena

“Vim para cá para aplicar meu diploma e realmente falhei. ... Não consegui obter nenhuma validação para aquele pedaço de papel que paguei”, conta o astro, que desde 2006 também atua em filmes de Hollywood.

“Eu não me mudei para Los Angeles para trabalhar com entretenimento, eu me mudei para aplicar meu diploma em fisiologia do exercício e cinesiologia. É basicamente um diploma de fazer academia”, brinca Cena.

E a situação ficou tão dramática que John Cena precisou dormir no carro e viver de pizza de graça em Hermosa Beach. “Eles tinham uma promoção em que, se você conseguisse comer a pizza inteira, você ganharia de graça. Eu costumava comer lá todas as noites, uma pizza inteira, para não ter que pagar”.

O acidente que mudou as coisas

John Cena conta que cogitou voltar para a casa dos pais, em Massachusetts, e desistir da vida em Los Angeles: “Meu pai sempre disse: ‘Você é meu filho. Eu te amo. Você é sempre bem-vindo de volta para casa’”.

Mas John decidiu ficar, e começou a utilizar seu corpo esculpido para o ramo do entretenimento, quando se matriculou na escola de Pro Wrestling e fez sua estreia no WWE em 2002.

Mas mesmo assim, sua carreira não exatamente decolou, e ele não fazia muito sucesso no mundo da luta livre. Foi em um ônibus de turnê europeia da WWE que a carreira de Cena mudou para sempre.

Ele começou a fazer rap freestyle sobre um sanduíche de atum, e a brincadeira foi ouvida Stephanie McMahon, filha de Vance McMahon, co-fundador da WWE. A lutadora gostou tanto que decidiu trazer o rap dele para a televisão.