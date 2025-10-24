QUE VIAGEM

A cidade que abriga a 2º maior estátua de Buda no mundo inteiro fica no Brasil

Descubra o refúgio perfeito no Espírito Santo com trilhas, praias intocadas e a maior estátua de Buda do Ocidente

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 21:00

Destino ideal para quem busca ecoturismo e tranquilidade, Ibiraçu oferece paisagens exuberantes e experiências espirituais únicas Crédito: YouTube

Ibiraçu, no Espírito Santo, é um destino que combina natureza exuberante, experiências espirituais únicas e tradições culturais marcantes.

Muito além dos roteiros de turismo de massa, a cidade oferece paisagens preservadas, um ambiente acolhedor e lugares para quem busca sair do convencional. Descubra agora mesmo por que esta joia capixaba deve entrar no seu roteiro de viagem.

O município capixaba garante um ambiente de acolhimento e paz, oferecendo uma alternativa excelente para viagens em família, passeios românticos ou aventuras com amigos, longe do agito das grandes metrópoles. Portanto, prepare-se para ser surpreendido por um lugar que une o sossego das praias quase intocadas com a grandiosidade de um monumento que inspira introspecção.

Por que Ibiraçu é o novo refúgio do ecoturismo?

Para quem busca tranquilidade e ecoturismo, Ibiraçu se destaca. O município encanta, primeiramente, com praias praticamente intactas, ideais para descanso e contemplação, valorizando a conexão com o mar e a natureza.

Além disso, os visitantes têm acesso a trilhas ecológicas em áreas de mata nativa, com a possibilidade de avistar espécies locais da fauna, aprimorando, desse modo, a experiência de quem aprecia o ecoturismo. O clima ameno, aliado à paisagem diversificada, que inclui cachoeiras, mirantes e reservas ecológicas, posiciona Ibiraçu como uma alternativa perfeita.

A energia e a beleza do mosteiro zen

O Mosteiro Zen Morro da Vargem é, com certeza, o maior símbolo espiritual da cidade. Ele é mundialmente famoso pela monumental estátua de Buda, com mais de 35 metros de altura, a maior do Ocidente. O local atrai, assim, tanto praticantes do budismo quanto turistas interessados em meditação, autoconhecimento e turismo religioso.

Além das práticas meditativas e retiros, o cenário oferece oportunidades para fotografias icônicas e momentos de introspecção, sobretudo ao fim da tarde. Visitantes relatam, portanto, que "a energia do mosteiro inspira paz e renovação, tornando a experiência realmente inesquecível".

Natureza e cultura autêntica esperam por você

Ibiraçu oferece experiências autênticas de natureza e cultura. O local abriga trilhas demarcadas que revelam mirantes naturais e cachoeiras, perfeitas para caminhadas, observação de animais e momentos de lazer. Em alguns pontos mais altos, é possível avistar o mar e a extensão da Mata Atlântica, proporcionando visuais incríveis.

No aspecto cultural, a cidade recebe visitantes com festas típicas que celebram o patrimônio local, como festivais de culinária capixaba e eventos folclóricos. O artesanato manual, os produtos regionais e a influência da colonização italiana complementam a experiência do turista, favorecendo o contato direto com a cultura capixaba.

Uma experiência transformadora

Viajar para Ibiraçu pode ser uma experiência, de fato, transformadora. A imersão nas paisagens tranquilas, no silêncio contemplativo do mosteiro e nas tradições locais cria oportunidades para autoconhecimento e renovação. Seja para relaxar em praias serenas ou viver práticas meditativas, Ibiraçu proporciona pausas revigorantes e novos olhares sobre a vida.