Maior praia do mundo fica no Brasil e demora 63h para ser atravessada a pé

Agência Correio
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 05:00
Você sabia que a maior praia do planeta fica no Brasil? Localizada no Rio Grande do Sul, a Praia do Cassino ostenta o título do Guinness World Records desde 1994, estendendo-se por impressionantes 254 quilômetros de faixa de areia contínua.
Essa imensidão liga o balneário do Cassino, em Rio Grande, até o Chuí, na fronteira com o Uruguai, formando um cenário que parece não ter fim e desafia até os mais experientes aventureiros.
A tarefa de percorrer a Praia do Cassino de ponta a ponta não é para qualquer um. Devido à areia fofa, ao vento constante e ao sol forte, a caminhada se torna lenta e desgastante, com uma pessoa caminhando, em média, apenas 4 km por hora nesse tipo de terreno.
Praias brasileiras entre as 10 melhores do mundo
Pensando nesse ritmo, seriam necessárias cerca de 63 horas de caminhada ininterrupta para cruzar toda a praia. Isso equivale a uma jornada de pelo menos "oito dias caminhando" oito horas diárias. Na prática, no entanto, fatores como a maré alta e o calor podem prolongar o desafio para até dez ou doze dias. É uma verdadeira prova de resistência e conexão com a natureza.
A Praia do Cassino foi reconhecida em 1994 pelo Guinness World Records como a maior praia do planeta. Além da sua extensão, em alguns pontos, a largura da faixa de areia chega a 200 metros. Isso cria um cenário natural tão vasto que o horizonte parece se perder.
A maior parte da Praia do Cassino é quase desabitada, o que intensifica sua beleza selvagem. Os visitantes não encontram quiosques, hotéis ou sinal de celular em grande parte do trajeto.
O silêncio da paisagem só é interrompido pelo barulho das ondas e pelo vento que sopra do Atlântico. Mesmo isolado, o cenário natural surpreende: ele é composto por grandes dunas de areia, aves migratórias e, ocasionalmente, é possível ver lobos e leões-marinhos descansando nas margens.
O ponto de partida para a maioria dos visitantes são os Molhes da Barra, uma grande estrutura de pedras que avança 4,3 km mar adentro, criada para facilitar o acesso de navios à Lagoa dos Patos. Turistas podem conhecer o local em vagonetas, movidas à vela, que deslizam sobre trilhos até o farol no final do molhe.
Neste percurso, é possível encontrar um navio cargueiro encalhado desde 1976, o Altair, hoje transformado em um popular ponto turístico. Mais adiante, você verá as dunas costeiras, um cordão natural fixado pela vegetação, onde florescem margaridas na primavera.
Para quem busca uma aventura mais radical, a cidade de Rio Grande é a base para explorar o Cassino. Fundada em 1737, a cidade mais antiga do estado abriga o Monumento a Iemanjá, destino de romarias. Já a Trilha Cassino–Barra do Chuí é considerada uma das mais difíceis do Brasil.
O percurso faz parte da Trilha Nacional do Oiapoque ao Chuí e atravessa áreas de preservação, como a Estação Ecológica do Taim. Sem pousadas, energia elétrica ou pontos de apoio, esta travessia é uma das experiências mais selvagens do litoral brasileiro.