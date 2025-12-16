Acesse sua conta
Papai Noel: conheça a origem do ‘bom velhinho’ e suas variações pelo mundo

“Bom velhinho” se tornou uma figura emblemática na festa de Natal, e é cercado de variações teorias

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19:25

Papai Noel foi recebido por centenas de famílias e crianças na Praça Central do shopping
Papai Noel foi recebido por centenas de famílias e crianças na Praça Central do shopping Crédito: Highlights Fotos

Uma das figuras mais lendárias e emblemáticas do Natal. Sua origem está ligada a São Nicolau de Mira, um bispo nascido na Turquia em 280 d. C. que ajudava pessoas carentes. São Nicolau era conhecido por deixar moedas perto das chaminés dos menos favorecidos durante a noite.

São Nicolau foi beatificado pela Igreja Católica por causa dos milagres que realizou. O mais conhecido teria sido o pagamento dos dotes de três filhas de um casal pobre. Os pais das moças não tinham dinheiro para pagar o dote e casar as suas filhas, o que as destinava uma vida de prostituição. Até que um dia apareceu na casa dessa família um saco contendo moedas de ouro e prata e as meninas tiveram, assim, o seu dote para o casamento.

O “bom velhinho” representa o altruísmo e os sentimentos de bondade e gratidão que invadem os corações na época festiva que celebra o nascimento do Menino Jesus. Na época do Natal, as crianças costumam escrever uma carta ao Papai Noel dizendo o que desejam ganhar.

De acordo com a lenda, na noite da véspera de Natal, ele percorre os céus por todo o mundo com a ajuda do seu trenó puxado pelas suas nove renas, e leva presente às crianças que se comportaram bem durante o ano.

Papai Noel ou Father Christmas

Entre diversas versões do Papai Noel, está o Father Christmas, versão inglesa do “bom velhinho” com raízes mais antigas, ligadas às celebrações pagãs do solstício de inverno, sendo frequentemente representado como uma figura mais rústica, próxima à natureza e associado às colheitas e à fertilidade.

Santa Klaus

É a versão alemã do Papai Noel, com fortes raízes nas lendas nórdicas, especialmente na figura de Odin, o Deus supremo da mitologia nórdica, conhecido por suas longas jornadas e sabedoria, além da aparência de ancião e longa barba branca.

Sinterklass

Sinterklass foi popularizado pelo escritor Washington Irving, em seu livro “A História de Nova York”, publicado em 1809. A figura é equivalente ao holandes Nicolau, contribuindo para a construção da imagem do Papai Noel como um homem alegre e corpulento.

