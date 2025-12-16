Recado do Universo: reviravoltas emocionais trazem lições importantes para os signos hoje (16 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:21
Nem todo dia fácil ensina. E nem todo dia difícil machuca. A terça-feira, 16 de dezembro, chega para mostrar onde ainda falta maturidade emocional, especialmente na forma como você reage, fala e se posiciona.
O céu provoca situações que pedem mais empatia, menos orgulho e mais responsabilidade afetiva. Quem observa em vez de reagir aprende muito hoje.
Lição do dia: crescer emocionalmente também é escolher o silêncio.