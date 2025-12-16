Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidores convocam ato contra aumento de mensalidade do Planserv e denunciam má gestão

Lei que muda forma de cobrança foi sancionada no dia 12 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:03

Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador
Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador Crédito: Reprodução

Funcionários públicos baianos vão realizar um protesto contra a nova lei que muda a forma de cobrança da mensalidade do Planserv, o plano de saúde dos servidores estaduais. O ato acontecerá na quinta-feira (18), às 9h30, em frente ao Shopping da Bahia, em Salvador. Em carta pública, um coletivo independente denuncia a má gestão do plano e rejeita as mudanças aprovadas pelos deputados estaduais. 

A manifestação é convocada pelo grupo independente Devolvam Nosso Planserv. "É inaceitável que um projeto nessa magnitude, tenha sido elaborado sem um estudo criterioso sobre os impactos financeiros e sociais. A falta de um teto estipulado, juntamente com a escassa participação do Estado, revela uma gestão irresponsável e descompromissada com a realidade dos servidores estaduais", afirmam os organizadores. 

Projeto de Lei para reestruturação do Planserv

Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
1 de 4
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução

Na última sexta-feira (12), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou a lei 15.032/2025, que altera radicalmente o modo de cobrança das mensalidades do Planserv. A legislação estabelece um percentual fixo de 5,5%, a partir do ano que vem, para todos os usuários. A partir de 2027, a contribuição aumenta para 6% do salário a partir de 2027. A cobrança atualmente é feita com base em faixas salariais.

O aumento da contribuição do Estado também será escalonado, saindo dos atuais 2,5% para 3,25% a partir do ano que vem. Já em 2027, a participação estatal será de 4%. Para os servidores, no entanto, o acréscimo é insuficiente. "É evidente que o déficit atual foi provocado por má gestão e não pode ser que os servidores tenham de arcar com tais consequências", diz a carta. 

Convocação ato contra mudnaças no Planserv
Convocação ato contra mudnaças no Planserv Crédito: Reprodução

Os beneficiários do Planserv ainda criticam a atuação dos deputados estaduais, que aprovaram o projeto no dia 1º de dezembro, sob protestos de servidores na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A aprovação se deu oito dias após o envio do projeto pelo Governo do Estado, em regime de urgência. 

"Vimos o descaso dos deputados em não avaliar e intervir propondo as mudanças necessárias, antes da aprovação do projeto. Essa letargia é inaceitável e demonstra um descompasso entre os representantes e a realidade vivida por aqueles que sustentam o serviço público", acrescentam os servidores. A nova lei estipula ainda um valor mínimo de contribuição para os servidores, no valor de R$ 120. 

Leia mais

Imagem - Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Imagem - Fim de teto da mensalidade do Planserv pode provocar evasão de servidores; entenda

Fim de teto da mensalidade do Planserv pode provocar evasão de servidores; entenda

Imagem - Menos de 30% dos beneficiários do Planserv terão redução de mensalidade; veja o que muda

Menos de 30% dos beneficiários do Planserv terão redução de mensalidade; veja o que muda

Mudanças

Cálculos do governo estadual indicam que cerca de 130 mil usuários do Planserv terão redução na mensalidade com as mudanças. O número de pessoas beneficiadas com as medidas representa apenas 26% do total de pessoas que utilizam o plano, que é de 500 mil. 

A Associação dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia (AGGEB) aponta que o aumento de até 200% previsto para quem recebe salários mais altos pode provocar uma migração em massa para outros planos de saúde, ameaçando o equilíbrio financeiro do sistema. Atualmente, há um teto de contribuição para os servidores, o que foi extinto pela nova lei. 

Mais recentes

Imagem - Motorista perde controle e carro capota no Vale do Canela

Motorista perde controle e carro capota no Vale do Canela
Imagem - Salvador aumenta recursos do Viva Esporte e amplia números de inscritos no Bolsa Atleta

Salvador aumenta recursos do Viva Esporte e amplia números de inscritos no Bolsa Atleta
Imagem - Uesb abre inscrições para Processo Seletivo de Acesso e Inclusão 2026

Uesb abre inscrições para Processo Seletivo de Acesso e Inclusão 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
01

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
02

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)
03

Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
04

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte