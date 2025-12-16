Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista perde controle e carro capota no Vale do Canela

Transalvador foi acionada para a ocorrência

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:41

Carro capota em avenida de Salvador
Carro capota em avenida de Salvador Crédito: Reprodução

Um acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (16), no Vale do Canela, em Salvador. Um motorista perdeu o controle do veículo e o carro capotou em frente à Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Avenida Reitor Miguel Calmon. Não há registro de feridos. 

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi acionada para a ocorrência, e o fluxo de veículos foi impactado no sentido da Avenida Garibaldi. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado o acidente. Um guincho foi chamado para retirar o veículo da via. 

*Matéria em atualização. 

Mais recentes

Imagem - Servidores convocam ato contra aumento de mensalidade do Planserv e denunciam má gestão

Servidores convocam ato contra aumento de mensalidade do Planserv e denunciam má gestão
Imagem - Salvador aumenta recursos do Viva Esporte e amplia números de inscritos no Bolsa Atleta

Salvador aumenta recursos do Viva Esporte e amplia números de inscritos no Bolsa Atleta
Imagem - Uesb abre inscrições para Processo Seletivo de Acesso e Inclusão 2026

Uesb abre inscrições para Processo Seletivo de Acesso e Inclusão 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
01

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
02

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)
03

Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
04

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte