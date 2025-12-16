Motorista perde controle e carro capota no Vale do Canela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:41
Um acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (16), no Vale do Canela, em Salvador. Um motorista perdeu o controle do veículo e o carro capotou em frente à Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Avenida Reitor Miguel Calmon. Não há registro de feridos.
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi acionada para a ocorrência, e o fluxo de veículos foi impactado no sentido da Avenida Garibaldi. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado o acidente. Um guincho foi chamado para retirar o veículo da via.
*Matéria em atualização.