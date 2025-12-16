ACIDENTE

Motorista perde controle e carro capota no Vale do Canela

Transalvador foi acionada para a ocorrência

Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:41

Carro capota em avenida de Salvador Crédito: Reprodução

Um acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (16), no Vale do Canela, em Salvador. Um motorista perdeu o controle do veículo e o carro capotou em frente à Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Avenida Reitor Miguel Calmon. Não há registro de feridos.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi acionada para a ocorrência, e o fluxo de veículos foi impactado no sentido da Avenida Garibaldi. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado o acidente. Um guincho foi chamado para retirar o veículo da via.