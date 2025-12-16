Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uesb abre inscrições para Processo Seletivo de Acesso e Inclusão 2026

Seleção contempla 38 cursos de graduação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:46

Uesb
Uesb Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) iniciou as inscrições do Processo Seletivo de Acesso e Inclusão para ingresso no primeiro semestre letivo de 2026. A seleção contempla 38 cursos de graduação e é voltada a candidatos que se enquadram nas cotas adicionais da instituição.

De acordo com o Edital nº 393/2025, são ofertadas 152 vagas, distribuídas igualmente entre os segmentos de pessoas quilombolas, indígenas, trans ou travestis e pessoas com deficiência - uma vaga por curso para cada grupo. As inscrições seguem abertas até o dia 26 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

Podem participar candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou curso equivalente até 2025, que não possuam diploma de graduação e que atendam aos critérios exigidos para as cotas adicionais. A classificação será feita com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo aceitas notas das edições de 2021 a 2025.

A relação completa dos cursos com vagas disponíveis pode ser consultada no Anexo Único do edital, disponível no site oficial da Uesb.

Serviço

- Inscrições: até 26 de janeiro

- Seleção: notas do Enem (2021 a 2025)

- Vagas: 152, em 38 cursos de graduação

- Público-alvo: quilombolas, indígenas, pessoas trans ou travestis e pessoas com deficiência

Mais recentes

Imagem - Cidade baiana é a única do Nordeste a vencer prêmio que reconhece as melhores gestões do país; saiba qual

Cidade baiana é a única do Nordeste a vencer prêmio que reconhece as melhores gestões do país; saiba qual
Imagem - Tá solteiro? Veja os melhores bairros de Salvador para encontrar seu próximo crush

Tá solteiro? Veja os melhores bairros de Salvador para encontrar seu próximo crush
Imagem - Tem dificuldade para dormir? Ação oferece atendimento gratuito para distúrbios do sono em Salvador

Tem dificuldade para dormir? Ação oferece atendimento gratuito para distúrbios do sono em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
01

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
03

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’