Uesb abre inscrições para Processo Seletivo de Acesso e Inclusão 2026

Seleção contempla 38 cursos de graduação

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:46

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) iniciou as inscrições do Processo Seletivo de Acesso e Inclusão para ingresso no primeiro semestre letivo de 2026. A seleção contempla 38 cursos de graduação e é voltada a candidatos que se enquadram nas cotas adicionais da instituição.

De acordo com o Edital nº 393/2025, são ofertadas 152 vagas, distribuídas igualmente entre os segmentos de pessoas quilombolas, indígenas, trans ou travestis e pessoas com deficiência - uma vaga por curso para cada grupo. As inscrições seguem abertas até o dia 26 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

Podem participar candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou curso equivalente até 2025, que não possuam diploma de graduação e que atendam aos critérios exigidos para as cotas adicionais. A classificação será feita com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo aceitas notas das edições de 2021 a 2025.

A relação completa dos cursos com vagas disponíveis pode ser consultada no Anexo Único do edital, disponível no site oficial da Uesb.

Serviço

- Inscrições: até 26 de janeiro

- Seleção: notas do Enem (2021 a 2025)

- Vagas: 152, em 38 cursos de graduação