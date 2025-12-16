Acesse sua conta
Cidade baiana é a única do Nordeste a vencer prêmio que reconhece as melhores gestões do país; saiba qual

Município venceu na categoria Saúde e Bem-Estar entre cidades com até 30 mil habitante

  Millena Marques
  Alô Alô Bahia

  • Millena Marques

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:29

Guajeru, no sudoeste da Bahia
Guajeru, no sudoeste da Bahia

Localizada no sudoeste baiano, a cidade de Guajeru foi a única cidade do Nordeste que conquistou um troféu na quinta edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, premiação que reconhece as melhores gestões públicas do país. A cerimônia ocorreu no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF), na segunda-feira (15). O município venceu na categoria Saúde e Bem-Estar entre cidades com até 30 mil habitantes.

O prêmio faz parte de uma parceria entre o Grupo Bandeirantes e o Instituto Aquila, com o objetivo de gerar impactos positivos nos 5.568 municípios brasileiros. A avaliação é baseada no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), plataforma que utiliza inteligência artificial para analisar o desempenho das cidades a partir de 72 indicadores distribuídos em seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Diversas autoridades e representantes do poder público participaram da cerimônia. Entre elas: o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho; o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira; o senador Nelsinho Trad (MS); o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello; além de executivos do Grupo Bandeirantes e do Instituto Aquila, responsáveis pela iniciativa.

Guajeru, no sudoeste da Bahia

Guajeru, no sudoeste da Bahia
Guajeru, no sudoeste da Bahia por Divulgação
Guajeru, no sudoeste da Bahia por Divulgação
Guajeru, no sudoeste da Bahia por Divulgação
1 de 4
Guajeru, no sudoeste da Bahia por Divulgação

Além das categorias por área, o IGMA consolida todos os pilares em um algoritmo próprio e define a Cidade Excelente em cinco faixas populacionais: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil, de 100 mil a 500 mil habitantes, acima de 500 mil e capitais. Os cinco troféus principais levam a assinatura do artista plástico Yutaka Toyota, de renome internacional.

