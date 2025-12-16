Cidade baiana é a única do Nordeste a vencer prêmio que reconhece as melhores gestões do país; saiba qual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Alô Alô Bahia
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:29
Localizada no sudoeste baiano, a cidade de Guajeru foi a única cidade do Nordeste que conquistou um troféu na quinta edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, premiação que reconhece as melhores gestões públicas do país. A cerimônia ocorreu no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF), na segunda-feira (15). O município venceu na categoria Saúde e Bem-Estar entre cidades com até 30 mil habitantes.
O prêmio faz parte de uma parceria entre o Grupo Bandeirantes e o Instituto Aquila, com o objetivo de gerar impactos positivos nos 5.568 municípios brasileiros. A avaliação é baseada no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), plataforma que utiliza inteligência artificial para analisar o desempenho das cidades a partir de 72 indicadores distribuídos em seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.
Diversas autoridades e representantes do poder público participaram da cerimônia. Entre elas: o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho; o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira; o senador Nelsinho Trad (MS); o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello; além de executivos do Grupo Bandeirantes e do Instituto Aquila, responsáveis pela iniciativa.
Guajeru, no sudoeste da Bahia
Além das categorias por área, o IGMA consolida todos os pilares em um algoritmo próprio e define a Cidade Excelente em cinco faixas populacionais: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil, de 100 mil a 500 mil habitantes, acima de 500 mil e capitais. Os cinco troféus principais levam a assinatura do artista plástico Yutaka Toyota, de renome internacional.