LOVE IS IN THE AIR

Tá solteiro? Veja os melhores bairros de Salvador para encontrar seu próximo crush

App de relacionamento revelou as regiões com mais interações na cidade

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:21

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

Quem está em busca de um novo romance em Salvador pode aumentar as chances simplesmente mudando o trajeto. Um levantamento do aplicativo de relacionamentos Happn revela os bairros da capital baiana com maior número de interações entre usuários - locais onde os encontros (e os matches) acontecem com mais frequência.

Os dados fazem parte da Retrospectiva 2025 da plataforma, que consolida o Brasil como o maior mercado do app no mundo. São mais de 33 milhões de usuários registrados no país, responsáveis por cerca de 715 milhões de curtidas trocadas ao longo do ano. A proposta do happn é conectar pessoas que se cruzam na vida real, o que torna o endereço um fator decisivo na busca pelo próximo crush.

Em Salvador, os bairros mais movimentados, com vida cultural intensa, praias, bares e espaços de convivência, lideram o ranking. A Pituba aparece no topo da lista, seguida pelo Pelourinho e pela Barra.

Também estão entre os bairros com mais interações Vitória, Rio Vermelho, Cabula, Ondina, Itapuã, Bonfim e Ribeira. Segundo o aplicativo, circular por essas áreas aumenta a probabilidade de encontrar alguém com interesses em comum.

Veja o ranking:

Pituba

Pelourinho

Barra

Vitória

Rio Vermelho

Cabula

Ondina

Itapuã

Bonfim