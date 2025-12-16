Acesse sua conta
Tá solteiro? Veja os melhores bairros de Salvador para encontrar seu próximo crush

App de relacionamento revelou as regiões com mais interações na cidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:21

Vista da cidade a partir do Farol da Barra
Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

Quem está em busca de um novo romance em Salvador pode aumentar as chances simplesmente mudando o trajeto. Um levantamento do aplicativo de relacionamentos Happn revela os bairros da capital baiana com maior número de interações entre usuários - locais onde os encontros (e os matches) acontecem com mais frequência.

Os dados fazem parte da Retrospectiva 2025 da plataforma, que consolida o Brasil como o maior mercado do app no mundo. São mais de 33 milhões de usuários registrados no país, responsáveis por cerca de 715 milhões de curtidas trocadas ao longo do ano. A proposta do happn é conectar pessoas que se cruzam na vida real, o que torna o endereço um fator decisivo na busca pelo próximo crush.

Em Salvador, os bairros mais movimentados, com vida cultural intensa, praias, bares e espaços de convivência, lideram o ranking. A Pituba aparece no topo da lista, seguida pelo Pelourinho e pela Barra.

Também estão entre os bairros com mais interações Vitória, Rio Vermelho, Cabula, Ondina, Itapuã, Bonfim e Ribeira. Segundo o aplicativo, circular por essas áreas aumenta a probabilidade de encontrar alguém com interesses em comum.

Veja o ranking:

Pituba

Pelourinho

Barra

Vitória

Rio Vermelho

Cabula

Ondina

Itapuã

Bonfim

Ribeira

