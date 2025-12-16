TAROT & ASTROS

Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)

Mudanças inesperadas, viradas de sorte e novas oportunidades marcam a energia do dia

Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:33

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura de tarot para esta terça-feira (16) indica um dia regido pela carta A Roda da Fortuna. O arcano simboliza movimento, mudanças rápidas e acontecimentos que fogem do controle, mas que conduzem cada signo exatamente para onde precisa estar. A energia aponta reviravoltas, encontros inesperados e notícias que alteram o curso da semana.

Segundo a interpretação do tarot, o dia favorece quem consegue se adaptar com leveza. Resistir às mudanças pode gerar ansiedade, enquanto aceitar o fluxo traz crescimento e aprendizado. A Roda da Fortuna lembra que nada permanece igual por muito tempo e que ciclos se encerram para dar lugar a novas fases, especialmente neste período de fechamento de ano.

Tarot 1 de 24

A influência se manifesta de forma diferente entre os signos. Áries pode ser surpreendido por uma oportunidade profissional. Touro percebe mudanças financeiras importantes. Gêmeos vive reviravoltas na comunicação e nos contatos. Câncer sente o emocional oscilar, mas encontra clareza ao longo do dia. Leão recebe sinais de reconhecimento. Virgem ajusta planos diante de imprevistos. Libra passa por mudanças nas relações. Escorpião enfrenta transformações internas profundas. Sagitário vê novos caminhos se abrindo. Capricórnio lida com mudanças estruturais. Aquário recebe propostas inesperadas. Peixes sente o destino agir de forma sutil, mas decisiva.