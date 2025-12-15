Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Rodrigo Radenzév Simões Moreira filho de Cid Moreira preso após denúncia de agressão

Homem foi detido em chácara no interior de São Paulo após relato de ameaças, armas e drogas no local

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:51

Rodrigo Radenzév Simões Moreira e Cid Moreira
Rodrigo Radenzév Simões Moreira e Cid Moreira Crédito: Reprodução

Rodrigo Radenzév Simões Moreira, filho do apresentador Cid Moreira, foi preso em flagrante pela Polícia Civil durante uma operação realizada em uma chácara em São Pedro, no interior de São Paulo. A ação aconteceu após a ex-mulher dele procurar a polícia para relatar ameaças e agressões, supostamente cometidas com o uso de um revólver, o que motivou o pedido de medida protetiva.

A prisão ocorreu no último dia 8 e ganhou repercussão nacional pelo vínculo familiar com um dos nomes mais emblemáticos da televisão brasileira. Segundo as autoridades, a decisão pela detenção não se limitou à denúncia de violência doméstica. Rodrigo também já havia sido citado em uma denúncia anônima ao Disque 181 relacionada à suposta venda e cultivo de drogas.

Durante a operação, os policiais encontraram três tijolos de maconha, um revólver calibre .38 municiado, outro revólver sem registro, dois simulacros de pistola, uma espingarda de pressão, um pé de maconha e R$ 318 em dinheiro. O material apreendido reforçou a gravidade do caso e ampliou o escopo da investigação.

Mansão de Cid Moreira em Itaipava

Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução
1 de 23
Mansão de Cid Moreira em Itaipava por Reprodução

Rodrigo é um dos filhos de Cid Moreira, apresentador que marcou gerações como a voz do Jornal Nacional e que morreu aos 97 anos. Apesar da trajetória pública do pai, ele sempre manteve uma vida longe dos holofotes e passou a chamar atenção da mídia apenas por episódios envolvendo disputas familiares e, agora, o caso policial.

A prisão também provocou reação dentro da própria família. Roger Moreira, irmão de Rodrigo, se manifestou publicamente e enviou uma mensagem à ex-cunhada, na qual condenou a violência. “Li sobre o que aconteceu e sinto profundamente por você ter vivido algo assim. Nenhuma mulher deveria conhecer o medo, a dor ou a violência - nada, absolutamente nada, justifica agressão contra uma mulher. Violência nunca tem justificativa, e sou totalmente contra qualquer tipo de agressão. Espero que você esteja segura, amparada e cercada de pessoas que cuidem de você neste momento. Que sua força seja maior do que tudo o que tentaram tirar de você”.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, enquanto Rodrigo permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora

Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora

Imagem - Após acidente doméstico, Maurício Kubrusly é internado na UTI em hospital do sul da Bahia

Após acidente doméstico, Maurício Kubrusly é internado na UTI em hospital do sul da Bahia

Imagem - Desfile de Lula na Sapucaí pode não acontecer e depende de aval da segurança presidencial

Desfile de Lula na Sapucaí pode não acontecer e depende de aval da segurança presidencial

Mais recentes

Imagem - Shawn Mendes retorna ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia do Rio

Shawn Mendes retorna ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia do Rio
Imagem - Universo alerta: Mensagens inesperadas e reencontros mexem com o coração dos signos hoje (15 de dezembro)

Universo alerta: Mensagens inesperadas e reencontros mexem com o coração dos signos hoje (15 de dezembro)
Imagem - Marte entra em Capricórnio e muda os rumos de todos os signos nesta segunda-feira (15 de dezembro)

Marte entra em Capricórnio e muda os rumos de todos os signos nesta segunda-feira (15 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
01

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora
02

Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora

Imagem - Vai ficar mais difícil se aposentar a partir de 2026; veja o que muda
03

Vai ficar mais difícil se aposentar a partir de 2026; veja o que muda

Imagem - Mais de 70 cidades baianas estão sob alerta de tempestade com granizo; veja lista
04

Mais de 70 cidades baianas estão sob alerta de tempestade com granizo; veja lista