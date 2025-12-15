POLÍCIA

Quem é Rodrigo Radenzév Simões Moreira filho de Cid Moreira preso após denúncia de agressão

Homem foi detido em chácara no interior de São Paulo após relato de ameaças, armas e drogas no local

Rodrigo Radenzév Simões Moreira, filho do apresentador Cid Moreira, foi preso em flagrante pela Polícia Civil durante uma operação realizada em uma chácara em São Pedro, no interior de São Paulo. A ação aconteceu após a ex-mulher dele procurar a polícia para relatar ameaças e agressões, supostamente cometidas com o uso de um revólver, o que motivou o pedido de medida protetiva.

A prisão ocorreu no último dia 8 e ganhou repercussão nacional pelo vínculo familiar com um dos nomes mais emblemáticos da televisão brasileira. Segundo as autoridades, a decisão pela detenção não se limitou à denúncia de violência doméstica. Rodrigo também já havia sido citado em uma denúncia anônima ao Disque 181 relacionada à suposta venda e cultivo de drogas.

Durante a operação, os policiais encontraram três tijolos de maconha, um revólver calibre .38 municiado, outro revólver sem registro, dois simulacros de pistola, uma espingarda de pressão, um pé de maconha e R$ 318 em dinheiro. O material apreendido reforçou a gravidade do caso e ampliou o escopo da investigação.

Rodrigo é um dos filhos de Cid Moreira, apresentador que marcou gerações como a voz do Jornal Nacional e que morreu aos 97 anos. Apesar da trajetória pública do pai, ele sempre manteve uma vida longe dos holofotes e passou a chamar atenção da mídia apenas por episódios envolvendo disputas familiares e, agora, o caso policial.

A prisão também provocou reação dentro da própria família. Roger Moreira, irmão de Rodrigo, se manifestou publicamente e enviou uma mensagem à ex-cunhada, na qual condenou a violência. “Li sobre o que aconteceu e sinto profundamente por você ter vivido algo assim. Nenhuma mulher deveria conhecer o medo, a dor ou a violência - nada, absolutamente nada, justifica agressão contra uma mulher. Violência nunca tem justificativa, e sou totalmente contra qualquer tipo de agressão. Espero que você esteja segura, amparada e cercada de pessoas que cuidem de você neste momento. Que sua força seja maior do que tudo o que tentaram tirar de você”.