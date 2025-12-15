CARNAVAL 2026

Desfile de Lula na Sapucaí pode não acontecer e depende de aval da segurança presidencial

Presidente será enredo da Acadêmicos de Niterói, mas presença na avenida ainda é incerta

Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:31

Lula aguarda aval da segurança para decidir se desfila na Sapucaí em 2026

Anunciado como tema do enredo da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva pode não desfilar na Marquês de Sapucaí. Embora a escola leve para a avenida a trajetória do presidente no samba Do Alto do Mulungu surge a esperança, a presença física de Lula no desfile ainda é tratada com cautela.

A dúvida circulou entre integrantes da comunidade da escola, que abre o desfile do Grupo Especial no próximo Carnaval. A expectativa é grande, mas a decisão final passa por critérios que vão além da vontade política ou do simbolismo da homenagem.

O principal fator em análise é a segurança. Lula só deve acompanhar o desfile na avenida se houver autorização do Gabinete de Segurança Institucional. O GSI avalia riscos ligados à grande concentração de público, à dificuldade de monitorar toda a extensão da Sapucaí e ao acesso de foliões fantasiados que entram no desfile sem revista.

Nos bastidores, a presença de Janja é dada como praticamente certa, assim como a de aliados do partido e do governo. Ainda assim, a participação direta do presidente segue condicionada a pareceres técnicos e ao cenário de segurança próximo ao evento.