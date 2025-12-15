CHUVAS INTENSAS

Mais de 70 cidades baianas estão sob alerta de tempestade com granizo; veja lista

Alerta vale para municípios do sul, extremo sul, sudoeste e oeste da Bahia

Esther Morais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06:30

Interior da Bahia pode registrar chuva com granizo Crédito: Reprodução / Redes socias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade de perigo potencial para 76 municípios da Bahia. O alerta começou às 10h01 deste domingo (14) e segue até as 10h de segunda-feira (15).

A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo em áreas isoladas. Apesar de o risco ser considerado baixo, o órgão aponta possibilidade de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.

O alerta vale para municípios do sul, extremo sul, sudoeste e oeste da Bahia, incluindo cidades como Vitória da Conquista, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Guanambi e Brumado.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Veja lista:

Alcobaça

Anagé

Aracatu

Barra do Choça

Belmonte

Belo Campo

Brumado

Caatiba

Caculé

Caetité

Camacan

Canavieiras

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Cocos

Condeúba

Cordeiros

Coribe

Correntina

Encruzilhada

Eunápolis

Feira da Mata

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Ibiassucê

Ibirapuã

Itabela

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapebi

Itapetinga

Itarantim

Itororó

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jucuruçu

Lagoa Real

Lajedão

Licínio de Almeida

Macarani

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Mascote

Medeiros Neto

Mortugaba

Mucuri

Nova Canaã

Nova Viçosa

Palmas de Monte Alto

Pau Brasil

Pindaí

Piripá

Planalto

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Jânio Quadros

Ribeirão do Largo

Rio do Antônio

Santa Cruz Cabrália

Sebastião Laranjeiras

Teixeira de Freitas

Tremedal

Urandi

Vereda