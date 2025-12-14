Acesse sua conta
Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)

Momento é de paixões e amores intensos, por isso, se jogue!

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:30

Signos terão supresas amorosas
Signos terão supresas amorosas Crédito: Imagem criada por Inteligência Artificial (IA)

A partir deste domingo (14), alguns signos do zodíaco experimentarão um período de paixões quentes e intensas, com a energia dos astros favorecendo novos romances e reviravoltas emocionantes.

Isso porque nos próximos dias, a movimentação astrológica é marcada pela presença do Sol em Sagitário, que amplia horizontes e incentiva novas ideias, e a Lua Minguante em Virgem, que pede atenção e perspicácia. Entenda:

Áries

A energia impulsiva do signo de Áries fará com que a paixão aconteça rapidamente e de forma inesperada. Um encontro casual, festa ou até uma conversa informal pode acender o fogo de um novo romance, mesmo com alguém que antes passava despercebido.

Virgem

Embora seja mais metódico, Virgem terá a chance de viver encontros quentes e a possibilidade real de um romance sério. O momento é de transformações profundas no amor, exigindo flexibilidade e desapego de padrões antigos.

Leão

Os leoninos também podem sentir um aumento no magnetismo e na atração, com a possibilidade de conexões intensas e inesperadas, especialmente aqueles que buscam equilíbrio entre independência e entrega no amor.

Escorpião

Os escorpianos vivem suas paixões com total fervor e intensidade, buscando profundas conexões. O signo, já considerado um dos mais quentes do zodíaco, pode esperar por um desejo insaciável e paixões à flor da pele.

Signo Amor Signos Horóscopo Astrologia Anjo

