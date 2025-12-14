Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)

Bloqueio ocorre em razão da obra de instalação das vigas metálicas do novo viaduto

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 07:57

Avenida Tancredo Neves
Avenida Tancredo Neves Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Avenida Tancredo Neves, uma das principais vias de Salvador, será totalmente interditada a partir de 0h da próxima segunda-feira (15). O bloqueio ocorre em razão da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, que vai ligar a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran.

Durante a madrugada, será realizada a desmontagem dos guindastes, etapa que exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves, além do fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe. A previsão é que a atividade seja concluída até 5h, com liberação do tráfego logo após o término dos trabalhos.

Avenida Tancredo Neves

Avenida Tancredo Neves por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Tancredo Neves por Reprodução
Avenida Tancredo Neves por Betto Jr. / Secom PMS
Nova ligação Tancredo Neves x Paralela por Maysa Polci/CORREIO
Novo pontilhão na Avenida Tancredo Neves por Valter Pontes / Secom PMS
Avenida Tancredo Neves por Valter Pontes/Secom
1 de 6
Avenida Tancredo Neves por Evandro Veiga/CORREIO

As alterações no trânsito ocorrem desde a última quarta-feira (10), mas, neste domingo (14), todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem.

O projeto da Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves, desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) em parceria com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que inclui o novo Viaduto Antônio Linhares, tem previsão de conclusão até janeiro de 2026.

Tags:

Avenidas

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 70 cidades baianas; veja lista

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 70 cidades baianas; veja lista
Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado
Imagem - Duas pessoas morrem e três são baleadas em ataque na Bahia

Duas pessoas morrem e três são baleadas em ataque na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba
01

Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora
02

Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Imagem - Mecânico fala sobre a compra de carros elétricos: 'Recomendo pensar duas vezes'
03

Mecânico fala sobre a compra de carros elétricos: 'Recomendo pensar duas vezes'

Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado
04

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado