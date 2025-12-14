TRÂNSITO EM SALVADOR

Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)

Bloqueio ocorre em razão da obra de instalação das vigas metálicas do novo viaduto

Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 07:57

Avenida Tancredo Neves Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Avenida Tancredo Neves, uma das principais vias de Salvador, será totalmente interditada a partir de 0h da próxima segunda-feira (15). O bloqueio ocorre em razão da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, que vai ligar a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran.

Durante a madrugada, será realizada a desmontagem dos guindastes, etapa que exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves, além do fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe. A previsão é que a atividade seja concluída até 5h, com liberação do tráfego logo após o término dos trabalhos.

As alterações no trânsito ocorrem desde a última quarta-feira (10), mas, neste domingo (14), todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem.