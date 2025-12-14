Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 07:57
A Avenida Tancredo Neves, uma das principais vias de Salvador, será totalmente interditada a partir de 0h da próxima segunda-feira (15). O bloqueio ocorre em razão da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, que vai ligar a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran.
Durante a madrugada, será realizada a desmontagem dos guindastes, etapa que exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves, além do fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe. A previsão é que a atividade seja concluída até 5h, com liberação do tráfego logo após o término dos trabalhos.
Avenida Tancredo Neves
As alterações no trânsito ocorrem desde a última quarta-feira (10), mas, neste domingo (14), todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem.
O projeto da Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves, desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) em parceria com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que inclui o novo Viaduto Antônio Linhares, tem previsão de conclusão até janeiro de 2026.