Luau atrai multidão e Porto da Barra fica lotado durante a madrugada

Banhistas fizeram a festa na praia até o amanhecer

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 13:20

Lual no Porto da Barra
Lual no Porto da Barra Crédito: Reprodução

Conhecida por atrair grande público nos fins de semana ensolarados, a praia do Porto da Barra, em Salvador, surpreendeu ao registrar lotação durante a madrugada deste domingo (14). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a faixa de areia tomada por banhistas por volta das 2h.

A concentração ocorreu por causa do Luau do Tardal, movimento multicultural independente que acontece mensalmente e ocupa trechos da orla da capital baiana. No local, participantes aproveitaram para tomar banho de mar, ouvir música e até acampar.

A iniciativa divide opiniões nas redes sociais. Há quem marque presença com antecedência, como comentou um seguidor do evento: “Tô sem dormir tem uns quatro dias kkkkk só pensando nesse luau aí, véi”, brincou. Outros, no entanto, desistiram após ver a lotação: “Nem se eu me odiasse muito”, escreveu outro internauta.

Veja vídeo: 

Porto da Barra

