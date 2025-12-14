Acesse sua conta
Adolescente de 16 anos é assassinado por grupo encapuzado no sul da Bahia

Vítima foi identificada como João Vitor dos Santos Reis

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 17:57

Caso aconteceu na noite de sábado (13)
Caso aconteceu na noite de sábado (13) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um adolescente de 16 anos, identificado como João Vitor dos Santos Reis, foi assassinado a tiros por um grupo de homens encapuzados na Avenida Ilhéus, em Itabuna, no sul da Bahia. O caso aconteceu na noite de sábado (13).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em um táxi quando foi interceptada por suspeitos em dois veículos. Os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo e, em seguida, fugiram do local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que ele foi retirado à força do táxi e levado até uma calçada próxima, onde foi executado.

Policiais do 15º do Batalhão da Polícia Militar (15º BPM) foram acionados. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu. A Delegacia de Homicídios de Itabuna investiga o caso.

Tags:

Bahia Crime Polícia Itabuna

